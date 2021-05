Rajda z Like House? To sotva! Lada bez filtru vypadá jako obyčejná tuctovka

Není žádným tajemstvím, že influenceři používají tuny filtrů, aby dosáhli dokonalého vzhledu na fotkách. Sedm z nich se však denně ukazuje na televizních obrazovkách v reality show Like House a právě tam vyšlo najevo, že někteří vypadají úplně jinak. Z rajcovní culíkaté holky Lady Horové se rázem stala obyčejná tuctová holka.

Ladě Horové je pouhých devatenáct let a s množstvím filtrů, které používá na svoje snímky, možná způsobí některým mužům neklidný spánek. Pokud se ovšem podíváme na fotky bez filtrů, není Lada nic jiného než obyčejná holka. Lada to o sobě zřejmě tuší a proto se tak moc vyžívá v úpravách.

To, že není dokonalá, o čemž jistě nikdo neměl ani páru, propálil omylem Adam Kajumi. Ten na Instagramu zveřejnil snímek, kde je on, Datel a Lada ve vířivce. Stejnou fotku, ovšem s nemálo úpravami, zveřejnila na sociální síti Lada. Rozdíl mezi dvěma fotkami je značný.

Image kazí Ladě k její smůle vlastní matka, která na svém profilu zveřejňuje fotky sice s úpravami, ale ne tak masivními. Ta to jistě nedělá schválně, ale jen z neznalosti programů, kde se můžete upravit k nepoznání. Maminka Ladu totiž jinak podporuje úplně ve všem. I v tom, jak spoře chodí oděná nebo když tancuje na písničku, jenž pojednává o orálním sexu.

Bez retuší vypadá jako cizí člověk

"Chcete mi říct, že v tomto podporujete vaši dceru? Ukazuje prdel na IG, má ji fakt dobrou, ale jako není to moc tam vhodné dávat, to už si radši může založit OnlyFans, ale toto? To už je too much for me," táže se jeden z fanoušků.

OnlyFans je služba s předplaceným obsahem. Ten mohou fanoušci získat od tvůrců, pokud si zaplatí. Ve většině případů se jedná o obsah erotický a přesně na to sledující narážel.

Adam Kajumi ukázal její pravou tvář

"Je to jen fotka a video. A má ji krásnou, proč ne. Na OnlyFans je to opravdu málo," odepisuje maminka a dodává tři smajlíky. Je až k neuvěření, jak humorně to bere. "Má postavu a je jí 18. Do sklepa se může zavřít v 70. A jedna sexy fotka je v poho," odvětila s ledovým klidem.

Pro někoho může být její přístup zarážející. Není tomu dlouho, co Lada vyprávěla o sexuálním zážitku s Adamem Kajumi a její kamarádkou. Ani to na přístupu maminky nic nezměnilo. Svoji dceru miluje takovou, jaká je.

Zdroj: Instagram/vipbulvarek