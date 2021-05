První láska: Klip Lady z Like House je plný efektů, Kajumi hraje jejího ex!

Zdroj: Instagram

První láska. Tak se jmenuje písnička, kterou nazpívala Lada z reality show Like House. Klip se natáčel ve vile, kde spolu influenceři bydlí a neobešlo se to bez rozbrojů. Nakonec v něm hrají kromě Lady ještě Adam Kajumi, Tomi a Jenis. Podívejte se sami, jak legračně to celé vypadá.