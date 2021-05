Like House: Lada ukázala rajcovní mámu, spletli byste si ji se sestrou

Mladičká Lada působí v reality show Like House jako zjevení. Nejen, že je nejmladší, ale ještě k tomu chodí polonahá. Nedá se jí ovšem upřít, že je půvabná. Nedávno na sociální síti ukázala svoji maminku, a tak je jasné, po kom krásu zdědila.

Na Instagramu Lada zveřejnila snímek, kde na travnaté pláni sedí se svojí maminkou. Fanoušci si ovšem zprvu mysleli, že se jedná o její sestru. Máma Lady totiž vypadá perfektně.

„Nepoznal bych, kdo je mamka a kdo dcera,“ lichotí mamince v komentářích. „Kurňa teda, vy jste kočky,“ tvrdí příznivci. „Holky, nádhera, moc vám to sluší,“ zahrnují je nekonečnými lichotkami.

„Na první fotce vypadá jak tvoje ségra,“ vzkazuje Ladě jeden z fanoušků. Sexy máma Lady prostě slaví úspěch. Na vzhledu jí evidentně záleží a záleží jí také na tom, aby se její dceři dařilo. V cestě za slávou ji stoprocentně podporuje.

Lady maminka vypadá jako teenagerka

Mnohdy i za cenu toho, že se Lada musí před kamerou lascivně natřásat. Pravdou je, že to pro někoho může být zarážející. Lada se totiž na svůj věk nechová, chce být za každou cenu vidět a veřejně vypráví svoje sexuální historky.

V jednom z tiktokových příspěvků pořízených ve vile zní píseň Bitch, suck my dick. To v překladu znamená ve velmi explicitní formě žádost o orální sex. Dívky se po zaznění předkloní a udělají si culík, což naznačuje, že jsou na sexuální praktiku nachystány.

I když je to všechno jedna velká taškařice, být rodičem čerstvě dospělých lidí na obrazovkách nechcete. Mamince Lady to však nevadí a dokonce tento příspěvek sdílí!

Maminka Ladu ve všem podporuje

Otázka jednoho ze sledujících je na místě. „Chcete mi říct, že v tomto podporujete vaši dceru? Ukazuje prdel na IG, má ji fakt dobrou, ale jako není to moc tam vhodné dávat, to už si radši může založit OnlyFans, ale toto? To už je too much for me,“ píše.

OnlyFans je služba s předplaceným obsahem. Ten mohou fanoušci získat od tvůrců, pokud si zaplatí. Ve většině případů se jedná o obsah erotický a přesně na to sledující narážel.

„Je to jen fotka a video. A má ji krásnou, proč ne. Na OnlyFans je to opravdu málo,“ odepisuje maminka a dodává tři smajlíky. Je až k neuvěření, jak humorně to bere. „Má postavu a je jí 18. Do sklepa se může zavřít v 70. A jedna sexy fotka je v poho,“ odvětila a zpražila tak většinu kritiků. Dcera je pro ni vším a vždycky ji bude podporovat.

Like House/Lada/mámaZdroj: Instagram