Like House: Stačí jedna fotka od maminky a Lada má v kapse lechtivou nabídku?

Mladičká Lada se ráda ukazuje. Ostatně proč by se jinak hlásila do reality show Like House. Podporují ji zejména fanoušci, ale také maminka, které evidentně vůbec nevadí, že se její dcera spoře obléká. Naopak. S radostí si její fotky dává na svoji sociální síť. Mezi nespočtem snímků naleznete i fotografii Lady v plavkách a s nanukem. Právě ta způsobila pořádný rozruch.

"Laduška posílá kousek tepla. Tady -13. Docela rozdíl," napsala před pár týdny na Instagram Lady máma u snímku, kde její dcery leží na pláži a cucá nanuk. Nikdo nechce nahlas vyslovit, co celý výjev připomíná.

I proto není divu, že u snímku je komentář. Člověk s nickem Duke.embrace models chválí fotku do nebes a podotýká, že Ladě, respektive její mámě, když píše u ní na profil, posílá zprávu. Po rozkliknutí prolinku se však dostanete na stránky agentury Embrace models, na jejímž Instagramu jsou polonahé ženy a muži. Je téměř jasné, že se jednalo o nabídku.

Jedná se evidentně o agenturu, která se zaobírá minimálně i erotickými snímky. To zřejmě máma Ladušky způsobit nechtěla. I když dceru ve všem podporuje, tohle je příliš.

Ladu bere takovou, jaká je

V minulosti však eroticky laděné tiktokové příspěvky schvalovala. V jednom z takových příspěvků pořízených ve vile zní píseň "bitch, suck my dick." To v překladu znamená ve velmi explicitní formě žádost o orální sex. Dívky se po zaznění předkloní a udělají si culík, což naznačuje, že jsou na sexuální praktiku nachystány.

I když je to všechno jedna velká taškařice, být rodičem čerstvě dospělých lidí na obrazovkách nechcete. Mamince Lady to však nevadí a dokonce tento příspěvek sdílí!

Otázka jednoho ze sledujících je na místě. "Chcete mi říct, že v tomto podporujete vaši dceru? Ukazuje prdel na IG, má ji fakt dobrou, ale jako není to moc tam vhodné dávat, to už si radši může založit OnlyFans, ale toto? To už je too much for me," píše.

Lada je zkrátka svá

OnlyFans je služba s předplaceným obsahem. Ten mohou fanoušci získat od tvůrců, pokud si zaplatí. Ve většině případů se jedná o obsah erotický a přesně na to sledující narážel.

"Je to jen fotka a video. A má ji krásnou, proč ne. Na OnlyFans je to opravdu málo," odepisuje maminka a dodává tři smajlíky. Je až k neuvěření, jak humorně to bere. "Má postavu a je jí 18. Do sklepa se může zavřít v 70. A jedna sexy fotka je v poho," odvětila s ledovým klidem.

Zdroj: Instagram/vipbulvarek