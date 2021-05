Like House: První fotky Datla a Báry, kde vypadají jako zamilované hrdličky

Kdyby se Datel zúčastnil soutěže, kde se vyhlašuje podnikatel roku, jistě by ji vyhrál. Tenhle účastník reality show Like House zkrátka ví, jak na to. Nejprve si začal s Bárou, která se do něj nejspíše zamilovala, a když byl jejich poměr nejvíce propírán, vytáhl svůj vlastní merch, který si můžete koupit. A kdo myslíte, že na sobě trička a mikiny asi tak předvádí? Ano, Bára společně s ním a jako kamarádi rozhodně nevypadají.

Do modelingu se pustila Bára Stříteská, která se do Datla nejspíše tak zamilovala, že oslepla. Samou láskou nevidí, že je prostředkem k vydělávání peněz. To se pochopitelně nevylučuje s tím, že ti dva se mohou mít rádi.

Na Instagramu značku Datelcrew promuje i Marie Rosecká, která se také nechala umluvit a vzala si na sebe oblečení s logem datla v kroužku. Bára si vyzkoušela kromě trička a mikiny i vak na záda.

Je jasné, že jsou s Datlem více než kamarádi, tak proč by to pro něj neudělala. Ostatně ani on v každém videu, kde jejich vztah probíral, nezapomněl zmínit, že se něco chystá. Byť se vyjádření týkalo jeho nevěry, značku si zkrátka zpropagoval.

Na fotografiích Bára Datla viditelně objímá

Už od začátku natáčení se totiž šuškalo, že Datel s Bárou spolu spali. Datel byl ale tu dobu zadaný. Informaci propálil pravděpodobně někdo ze štábu a Datel vše popíral. Tvrdil, že s Bárou nic neměl. Posléze však připustil, že se líbali. Jednu dobu vydával jedno vyjádření za druhým, kde odhaloval svůj soukromý život.

"Je mi líto hlavně Barči, kterou jsem několikrát potkal brečet. Všichni jsme tě prosili, ať už to nepřiživuješ a ty to tomu bulváru furt servíruješ. Kopeš si hrob sám pro sebe," myslí si Adam Kajumi, další účastník reality show

Adam Kajumi tvrdí, že zná pravdu

"A točit video s touhle tématikou na YT a promovat si u toho svůj brand, to vidím jako vrchol ubohosti. Je mi opravdu líto tvého okolí. Snad se z tohoto poučíš," vzkazuje mu.

Datel Adama bytostně nenávidí, a tak si jeho rady k srdci zpravidla nebere. "Všechny Adamovy hezké stránky jsou pouze čistá lež. Mrzí mě to, protože nerad odsuzuji lidi, budu jen doufat, že si z toho něco vezme a pomůže mu to do budoucna si dávat více pozor a stát se aspoň o trochu lepším člověkem," tvrdí o Kajumim pro změnu Datel.

