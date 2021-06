Like House: Jako dvě hrdličky! 15 nejzamilovanějších fotek Datla a Báry

Lidé jim to přejí, i když nezačali úplně čestně. Soutěžící reality show Like House se do sebe zamilovali a vášnivě se líbali na kuchyňské lince, byť měli mimo vilu své partnery. S těmi už to ale definitivně ukončili a teď jsou jedno tělo, jedna duše. Přinášíme vám 15 nejzamilovanějších fotek Datla a Báry.

Datel a Bára vypadají, jako že se znají odjakživa. Ve skutečnosti je to ale pouhý měsíc. Jejich láska začala nástupem do vily, kde se ani jeden neubránili chtíči a skončilo to nevěrou. Mimo vilu totiž měli své partnery.

Bára se v tu dobu více scházela se svým bývalým přítelem a Datel měl přítelkyni Nikol. To mu ovšem nebránilo Báru divoce líbat na kuchyňské lince. Vše dokazují záběry z kamer, které soutěžící celodenně sledují.

Datel nejprve tvrdil, že k ničemu nedošlo a prokazatelně tak lhal. Posléze totiž na svém youtubovém kanálu připustil polibek.

Datel se přiznal k polibku

„Jeden večer se stala jedna věc. Byl to ten večer, co se točil večerní program. Hrála se pravda nebo úkol a u toho jsme popíjeli. Po skončení natáčení jsme dál pokračovali v té hře. Když to zkrátím, dali jsme si s Bárou prostě pusu, u které byl Adam. Adam to vzal tím stylem, že to nafouknul na streamu. Asi si neuvědomil, co to může způsobit,“ tvrdil Datel.

Jen den poté už se věci měly jinak. „Mohlo to znít tak, že jsem si s Bárou dal pusu v rámci nějaké hry. Rozhodně nechci říkat, že to bylo kvůli alkoholu nebo hře. Ne. Prostě to bylo kvůli tomu, že se to stalo a je to naše vina a neseme za to zodpovědnost. Bylo to v době, kdy jsem byl ještě s Niky. Nikče se chci omluvit nejvíc,“ zpytoval svědomí Datel.

Hlavu si s tím ale moc dlouho nelámal, protože s Bárou začal záhy chodit a je z ní evidentně celý hotový. „Někdy v životě se stane, že vám do života přijde člověk a celý život vám změní, protože vám přijde, že to je ta osoba, na kterou jste celou dobu čekali,“ tvrdí Datel na sociálních sítích.

Bára je z Datla celá pryč

„Nikdo si nemůže vybrat kdy se tohle stane a může se to stát za různých a nečekaných okolností jako nám s Barčou. V žádném případě to celé ale nebylo tak, jak hodně lidí říkalo, celé to mělo o dost složitější příběh,“ přiznal.

Obdobně je na tom Bára. „Konečně člověk, se kterým si rozumím ve všem. Je to neskutečný. Připadá mi to jako bysme se znali x let. No prostě je to dokonalý. A já tohle potřebovala. Takovýho chlapa jako je on!“ raduje se na Instagramu.

Zdroj: Instagram