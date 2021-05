Like House: Marie Rosecká promluvila o operaci, kvůli větším prsům zažívala muka

Marie Rosecká se v reality show Like House často ukazuje polonahá. Nejeden divák zpozoroval, jak pěkná prsa má. Půvabná blondýna později přiznala, že byla na jejich zvětšení a popsala, jaká po operaci zažívala muka.

Přesto, že stav po operaci nebyl příjemný, Marie by podruhé nejednala jinak. „29. 1. 2021 jsem byla na plastické operaci prsou, tím dnem se mi doslova změnil život! Jsem šťastnější a spokojenější sama se sebou!“ hlásá Maruška u snímku s viditelně většími prsy.

„Často se mě ptáte, jaký mám názor na plastické úpravy či jakékoliv jiné a víte co? Pokud vám bylo 18 a trápí vás něco, co jde nějakým způsobem změnit, tak do toho! Žijeme jen jednou,“ radí ostatním.

„Dnes jsou to 3 měsíce od operace a já právě ukončila rekonvalescenci, tedy dobu hojení. V době rekonvalescence nesmíte dělat žádné těžké aktivity, nesmíte zvedat nic těžkého a žádným způsobem se namáhat!“ říká Maruška.

Marie s poprsím nebyla spokojená

„Prsa si musí sednout, implantáty se musí usadit a pokud byste nedodržovali klidný režim, tak hrozí posunutí implantátů a to jsou zbytečné komplikace,“ myslí si a apeluje na nošení speciální podprsenky, která pomůže, aby se prsa dala dohromady.

„Podle mě hrozně záleží, kam na operaci jdete, jaké si vyberete implantáty a komu se svěříte do svých rukou,“ tvrdí s tím, že výběr se nesmí podcenit. „Teď už se cítím naprosto úžasně, šetřím se a užívám si nového dekoltu,“ raduje se.

Momentálně se totiž cítí skvěle, ale bezprostředně po operaci jí tak do zpěvu nebylo. „Den po operaci jsem nemohla nic jíst ani pít, protože jsem hned zvracela,“ svěřila se fanouškům.

Bolest byla k nevydržení

„Pokud bych měla popsat bolest od 1 do 10, tak v den operace tak 3 a třetí den bych řekla 10,“ odtajňuje, že to taková procházka růžovým sadem není.

„Měla jsem prsa velikosti A. Po dětech bych možná měla B, ale po kojení by to byla zpět A a ještě k tomu vytahaná. Prostě jsem chtěla mít pěkná, velká prsa už napořád,“ dodala a řekla tak důvod, proč se pro operaci rozhodla.

Zdroj: TV Prima