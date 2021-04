Marie Rosecká míří do LIKE HOUSE: Silikony má už od devatenácti let!

Marie Rosecká se společně s dalšími influencery chystá do nové reality show LIKE HOUSE. Hvězda Tik Toku prozradila, jak hodlá naložit s případnou výhrou a promluvila o plastice prsou, kterou nedávno podstoupila.

Marii Roseckou nejspíš možná ještě neznáte, pokud tedy nejste fanoušci aplikace Tik Tok. Tam totiž mladou hvězdičku sleduje přes 400 tisíc uživatelů.

Rosecká kvůli popularitě kývla na nabídku dostat se do vily LIKE HOUSE. "Chtěla bych se víc dostat mezi známější lidi a užít si to. Jde i o zábavu a zkušenosti. Počítám, že sledující vyrostou na Tik Toku mám přes 412 tisíc, Instagram 50 tisíc sledujících. Chtěla bych se influencerstvím živit, chtěla bych být známější a dostat se i do televize," prozradila Marie v rozhovoru pro EXtra.cz svou motivaci dostat se do nové reality show.

O finance prý Rosecké nejde, výhru by rozdělila prý mezi ostatní hráče.

Hvězda Tik Toku chce peníze rozdat mezi všechny soutěžící

Výherce LIKE HOUSU získá výhru v hodnotě půl milionu korun, Marie Rosická by ji dle svých slov rozdělila mezi ostatní účastníky.

"Výhru bych určitě rozdělila mezi všechny. Všichni máme stejné podmínky a jsme tam tři měsíce, takže si myslím, že si odměnu zasloužíme všichni. To, co bych za to případně dostala, bych si přidala na bydlení nebo na auto do budoucna. Šetřila bych," tvrdí.

Pro Rosickou bude nejtěžší na pobytu ve vile odloučení od přítele, se kterým se neuvidí dlouhé tři měsíce.

Rosecká s přítelem berou reality show jako zkoušku vztahu

"Přítel říkal, že to je dobrá příležitost a že se těší, až mě uvidí. Doufám, že se s ním během těch tří měsíců budu vídat často, nebo spíš, co to půjde. Bude to taková naše životní zkouška, a pokud to zvládneme, tak spolu pak asi zůstaneme navždy," říká Rosecká, která je s partnerem přes dva roky.

Aby zvýšila svůj potenciál hvězdy sociálních sítí, nechala si nedávno influencerka zvětšit prsa. Jak se ale svěřila po operaci svým fanouškům, nebyl to zrovna dvakrát příjemný zážitek.

"Den po operaci jsem nemohla nic jíst ani pít, protože jsem hned zvracela. Pokud bych měla popsat bolest od 1 do 10, tak v den operace tak 3 a třetí den bych řekla 10," říká Marie, která je ráda, že už to má za sebou a může si užívat vylepšeného hrudníku.

"Měla jsem prsa velikosti A. Po dětech bych možná měla B, ale po kojení by to byla zpět A a ještě k tomu vytahaná. Prostě jsem chtěla mít pěkná, velká prsa už napořád," vysvětlila, proč se k zákroku odhodlala. Premiéra LIKE HOUSE, se z důvodu pozitivního covid testu jednoho z účastníků, odložila o dva týdny. První díl tak budete moct vidět 19.04.2021.

První epizodu LIKE HOUSE uvidí diváci v polovině dubna.

Zdroj: Youtube