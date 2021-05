Vyhrocený konflikt v Like House! Maru se chová jako svině, nadával Tomi

I když se naoko snaží tvářit, že si rozumí, je mezi nimi spoustu nevyřešeních svárů. Aby toho nebylo málo, dělají si účastníci reality show Like House i naschvály. S tím posledním vyrukovala Maruška, která pořádně rozlítila Tomiho.

Reality show, ve které parta influencerů tráví tři měsíce v jedné vile, pokračuje. Diváci sledují jejich každodenní život, vztahy, radosti, strasti – i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi.

Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun. Možná i proto proti sobě někteří soutěžící jdou. Snaží se na sebe strhnout pozornost a přilákat tím více fanoušků.

Atmosféra v dnešní epizodě Like House opět zhoustne! Kromě nekončícího konfliktu Adama a Marka (Datel) se začíná postupně projevovat nenávist i mezi Maru a Tomim. Maru totiž natočila s Barčou sexy TikTok video, ve kterém si z Tomiho nejapně vystřelila.

Maruška tentokrát dost přestřelila

Barča si vzala Tomiho mikinu, aby nebyla poznat, a celé to tak vypadá, že s Maru koketuje Tomi. „Tomiho mikinu jsme si vzaly, protože byla nejblíž. Nechci, aby to jeho přítelkyně vzala tak, že je to Tomi. Celé mi to došlo, až když jsme to natočily, rozhodně to nebyl účel,“ vysvětlila ve zpovědnici Maru.

Tomi to ale vidí jinak. „To, že si ji vzaly, bylo úmyslný. Ta mikina byla dárek od přítelkyně. Maru to věděla a Báře řekla, ať si tu mikinu vezme. Bez mého dovolení. Byla to očividná provokace,“ říká přesvědčený Tomi, kterého jsme ve vile naštvaného snad ještě neviděli.

„Mně pak přijde zpráva od přítelkyně, co to má znamenat… Ať si Maru hledí svého, nechá mě bejt, nechá mě žít. Ať se přestane ke všem chovat jako svině,“ rozčiloval se Tomi a přes kameru Maru poslal vztyčený prostředník.

Zdroj: TV Prima