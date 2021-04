Nevěra v Like House? Přítelkyně od Datla to nevydržela a totálně se ztřískala

Od začátku vysílání reality show Like House je zatím tohle největší skandál. Zadaný Marek Valášek alias Datel se měl spustit se soutěžící Bárou Stříteskou. On se však obhajuje, že se nic takového nestalo. Jeho přítelkyně, která mu samozřejmě věří, se mezitím zpila pod obraz. V živém streamu!

Nikol Martínková, která je zamilovaná do Datla a tvoří s ním pár, je od jeho odchodu do vily mírně neklidná. Šíří se totiž zvěsti, že se měl fešný influencer vyspat se soutěžící Bárou. Nutno podotknout, že ta je od jeho přítelkyně Nikol téměř k nerozeznání.

"Informaci mám přímo z Like House. Datel se měl opít a vyspal se s Bárou," uvedl zdroj pro web eXtra.cz, jenž s tím přišel jako první. K noci plné vášně mělo dojít hned na první pařbě. Datel to popírá.

Jak si má být Nikol ale jistá, že se v noci skutečně nic nestalo? Reality show Like House je natáčená jen přes den. Co se děje v noci, je zahaleno tajemstvím.

Datel se snaží situaci uklidnit

Datel se snaží tedy přítelkyni uklidnit alespoň prostřednictvím sociálních sítí, ale evidentně to nezabírá. Jeho milovaná Nikol se totiž sťala pod obraz, a to přímo v živém streamu.

"Kdybyste byli v mé kůži, napili byste se? Já bych se ožrala, fakt strašně. Já nemám problém s tím být někde opilá. A nemyslím si, že jsem strašně moc opilá, protože dokážu ještě nějak jakoby online vysílat," tvrdila při živém vysílání, kdy už jí téměř nebylo rozumět.

Jeho přítelkyně ze sociálních sítí zmizela

Druhý den se raději odpojila ze sociálních sítí úplně. "Chci se vám moc omluvit, ale nebudu nějakou dobu aktivní na sociálních sítích. Jsem normální holka, která není zvyklá na tak obrovský nátlak," obhajuje se Nikol na Instagramu.

"Chtěl jsem vás jenom poprosit, abyste nevěřili všemu. Jak říkám, jsme tady my a my víme, jaká je pravda. Když by se to začalo řešit a situace si to vyžadovala, abych se k tomu nějak víc vyjádřil, tak se o tom třeba pobavíme," apeluje na veřejnost Datel.