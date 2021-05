Nevidomý Dragunov v Like House! Soutěžící se mu vysmívali, teď se omlouvají

Nálada v reality show Like House klesla na bod mrazu. Influencerům dlouho přátelské vztahy nevydržely. Dusno rozbije až nečekaná návštěva v podobě nevidomého influencera Honzy, který si říká Dragunov. Někteří ze soutěžících se mu v minulosti smáli, jelikož si mysleli, že o svém zraku lže.

I dnes pokračuje dalším dílem reality show Like House, ve které parta influencerů tráví tři měsíce v jedné vile. Diváci sledují jejich každodenní život, vztahy, radosti, strasti – i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi.

Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun. Po dvou napjatých dnech uvolní atmosféru ve vile návštěva! Za soutěžícími se přijde podívat nevidomý influencer Honza, který si na sociálních sítích říká Dragunov.

Od dvou let má odchlípnuté sítnice a rozezná pouze světlo a tmu. Adamovi, Datlovi a spol. ukáže, jakým způsobem může být i nevidomý člověk aktivní na Instagramu a TikToku a mít desítky tisíc fanoušků. Někteří soutěžící přiznali, že měli podezření, že svoji slepotu Dragunov zveličuje a využívá.

Influenceři nevidomému chlapci nevěřili

„Všude na sítích kolovalo, že to hraješ, že nevidíš. Tomu jsem nevěřil, myslel jsem si, že nějakej zrak máš. A rovnou se chci omluvit, že jsem takhle pochyboval,“ vysvětlil Tomi. Omlouval se i Jenis.

„Než jsem dneska Honzu poznal, tak jsem vždycky říkal: ‚Ježiš, zas ten dement. Ten to trolí, že je slepej…‘ A po dnešku fakt musím uznat, že je to dobrej a hodnej člověk.“

Všichni byli z Dragunova nadšení

„Dělá podobný věci jako my, což by nebylo zas tak hustý, ale naprosto ho obdivuju v tom, že nevidí, a přesto všechno zvládne,“ řekla ve zpovědnici Láďa. „Jsem rád, že jsem tady mohl být a ukázat, jak co v telefonu funguje. Myslím, že se dozvěděli spoustu novýho…“ radoval se Dragunov.

Aby si influenceři vyzkoušeli, jaké to je být nevidomý, čekala je challenge, v rámci které dostali úkol usmažit chleba ve vajíčku se zavázanýma očima. Jak se jim to podařilo? Sledujte premiérovou epizodu reality show Like House.

