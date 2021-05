Like House: Šok pro Marka! Do vily přišla jeho bývalka, kterou podvedl s Bárou

Zdroj: Instagram

Tak tohle Datel určitě nečekal. Reality show Like House si až dosud proplouval v poklidu a užíval si vztah se svojí novou přítelkyní Bárou. Právě s Bárou ovšem podvedl bývalou přítelkyni Nikol a ta se nyní rozhodla říct, jak to všechno bylo. Datel totiž tvrdí, že rozchod proběhl bez sebemenších problémů, ale Nikol to tak nevidí. I proto se rozhodla jít do vily.