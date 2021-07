Like House: Samice Angie naznačila, že se s Adamem vášnivě pomiluje

Zdroj: Instagram

Od doby, co Angie nastoupila do reality show Like House, atmosféra se změnila. Minimálně pro chlapce je erotičtější. Exotická soutěžící za to totiž umí vzít a nebojí se říkat věci nahlas. Nedávno poškádlila Adama, kterému naznačila, že ho čeká vášnivá noc.