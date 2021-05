Like House: Práskli to na ně! Datel a Bára jsou oficiální pár a trapně to tají

I když se to oba snažili tajit, stejně to prasklo. Pokud by se to ale opravdu snažili utajit, nesměli by chodit ruku v ruce po městě a být si neustále nablízku. Datel a Bára svoji lásku prostě neumějí skrývat. Nehledě na to, že o vztahu ví jejich okolí.

Kdyby nechtěli, aby to ostatní věděli, přestanou si dávat zamilované fotky na sociální sítě a koupat se spolu ve vířivce v těsné blízkosti. Také by jistě nechodili ruku v ruce městem, když ví, že jsou kolem nich tisíce lidí, které je můžou vidět.

Vyplývá z toho jediné. Datlovi a Báře už je to jedno. Je jenom otázka času, kdy prozradí, že jsou oficiální pár. Sblížili se hned na začátku natáčení, kdy na ně prasklo, že spolu měli spát. To ovšem oba popírají. Je ale jasné, že pravda je zřejmě jinde.

„Ti dva už spolu tvoří pár,“ prozradil Šípu zdroj z jejich okolí. Usvědčují je i videa fanoušků, kteří je potkávají na ulici. Bára a Datel si ale pořád jedou to svoje a ne a ne jít s pravdou ven. „Nějak se tady poznáváme,“ opakuje nic neříkající větu Datel pořád dokola. Mohl by se k tomu postavit jako chlap, ale na to se ještě necítí.

Bára a Datel zarytě mlčí

Jako chlap se mohl postavit už k tomu, když se národ dozvěděl, že spolu něco měli. Místo toho, aby řekl pravdu, tvrdil, že spolu nikdy nic neměli. To byla ovšem prokazatelná lež, jelikož je později usvědčily kamerové záběry.

Ještě předtím Datel připustil, že si dali pusu v rámci hry. „Bylo to v rámci té hry. Popíjeli jsme u toho. Snad to opravdu pochopíte. Za nás za oba bych řekla, že si rozumíme. Opravdu. Chtěla bych, abyste to všichni pochopili, že je lidské si rozumět,“ sekundovala mu Bára v youtubovém vyjádření.

Kdy už půjdou s pravdou ven?

„Jeden večer se stala jedna věc. Byl to ten večer, co se točil večerní program. Hrála se pravda nebo úkol a u toho jsme popíjeli. Po skončení natáčení jsme dál pokračovali v té hře. Když to zkrátím, dali jsme si s Bárou prostě pusu, u které byl Adam. Adam to vzal tím stylem, že to nafouknul na streamu. Asi si neuvědomil, co to může způsobit,“ popsal večer Datel a později výpověď změnil.

„Mohlo to znít tak, že jsem si s Bárou dal pusu v rámci nějaké hry. Rozhodně nechci říkat, že to bylo kvůli alkoholu nebo hře. Ne. Prostě to bylo kvůli tomu, že se to stalo a je to naše vina a neseme za to zodpovědnost. Bylo to v době, kdy jsem byl ještě s Niky. Nikče se chci omluvit nejvíc,“ tvrdil Datel, který byl v době incidentu zadaný. Teď je asi zadaný zase, ale pro změnu za někoho jiného.

Zdroj: Instagram/VIPbulvárek