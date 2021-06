Like House: Drsný zásah policisty! Soutěžící Djany se dočista zhroutila

Při nástupu do reality show Like House vypadala Djany jako drsná holka. Nakonec se zdá, že opak je pravdou. Nejednou už ukázala slzy a při povinné ranní rozcvičce dokonce omdlela.

Reality show Like House, ve které parta influencerů tráví tři měsíce v jedné vile, pokračuje. Diváci sledují jejich každodenní život, vztahy, radosti, strasti – i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun.

V dnešní epizodě čekal na influencery mimořádně tvrdý budíček! Do vily Like House totiž přišel na ranní návštěvu Petr Reif, nejoblíbenější policista z televizního pořadu Policie v akci.

Djany rozcvičku nezvládla

Pro soutěžící, kteří běžně vstávají během dopoledne, bylo nečekané a hlasité probuzení v sedm ráno šokem. „Vstávat! Budíček! Nečumte a vstávejte! Potřebujete snad někdo zvednout? Na co koukáš? Makej sakra! Oblíkat a jdeme!“ řval po celé vile policista, který na Instagramu vystupuje pod přezdívkou @maniac_cop.

„Myslím, že to bylo nejrychlejší vstávání v mém životě. Jsem ráda, že jsem na rozcvičku nedošla polonahá, protože jsem nestíhala vůbec nic,“ smála se Laduška.

„To ráno bylo trochu přehnaný, všechno to bouchání a buzení. Nejdřív jsem si myslel, že nám nalítla do Like House policie. Fakt jsem si myslel, že to je nějaká zásahová jednotka, že jsme něco udělali,“ popisoval Marek.

Omdlela Datlovi do náruče

Po rychlém probuzení čekala na soutěžící rozcvička, kterou nezvládla Djany a omdlela. Marek ji naštěstí včas zachytil. „Mám nízkej tlak… Když vstávám a nedám si kafe, musím cvičit a cítím tlak, šok, strach a pak ještě řev, že máme dělat dřepy, tak to nezvládám. Potom už si nic nepamatuju. Zase to bude vypadat, že jsem nějaká fňukna, že furt brečím,“ řekla Djany ve zpovědnici.

Influenceři občas zažijí ve vile krušné chvíle, na které nejsou z běžného života zvyklí. Během působení v reality show musí plnit nejrůznější výzvy a občas to zkrátka není jednoduché.

Policista ve vile jim dal zabrat

Djany náhle omdlela

