Like House: Bára konečně promluvila o úletu s Datlem, snad to pochopíte, říká

Už od počátku reality show Like House se spekulovalo, že spolu ti dva něco mají. Informaci vypustil někdo jim blízký a potvrdil ji další soutěžící Adam Kajumi. Bára a Datel to až dosud popírali. Měli k tomu důvod, protože Datel byl v době údajné nevěry zadaný. Nyní se k tomu oba vyjádřili a je to tak vůbec poprvé, co k celé věci Bára něco řekla.

K incidentu se celou dobu nevyjadřovala. Jak sama říká, není youtuber. Mnohem lépe vyjádří emoce jen tak beze slov. To také nedávno udělala, když na Instagramu ve stories ukázala uplakanou tvář. Ve vile je toho na všechny evidentně moc.

"Dva dny tu žijeme v negativní náladě a já doufám, že když vydám tohle video, tak to zmizí. Byli jsme s Bárou kousíček od toho, abychom odešli, ale snažíme se to vyřešit, abychom spolu tady mohli být dál," řekl Datel ve videu.

"Mně se z toho všeho tady už klepaly ruce. Uvidíme, jak to celé dopadne. My s Bárou se chceme bavit a poznat," svěřil se Datel ve videu, kde se oba vyjadřují ke spekulacím o jejich poměru.

Bára ze sebe vysoukala pár slov

"Jeden večer se stala jedna věc. Byl to ten večer, co se točil večerní program. Hrála se pravda nebo úkol a u toho jsme popíjeli. Po skončení natáčení jsme dál pokračovali v té hře. Když to zkrátím, dali jsme si s Bárou prostě pusu, u které byl Adam," popsal osudnou noc Datel.

Vůbec poprvé promluvila k celé věci i Bára. "Bylo to v rámci té hry. Popíjeli jsme u toho. Snad to opravdu pochopíte. Za nás za oba bych řekla, že si rozumíme. Opravdu. Chtěla bych, abyste to všichni pochopili, že je lidské si rozumět," doplnila Datla.

Vypadá to, že vztahy ve vile se postupně vrací do normálu. Mezi Datlem a Adamem Kajumi totiž vládlo napětí, jelikož Adam v živém streamu řekl, že by l u toho, když s Bárou něco měl. Datel se pak stačil rozejít se svojí holkou a vyřvat Adama před všemi soutěžícími. Ještě předtím zveřejnil screeny, kde Adamova bývalá přítelkyně píše o jeho nevěrách.

Datel se Adamovi omluvil

"Když Adam viděl tu pusu a viděl, že jsme k sobě měli s Barčou ten večer trošku blíž, tak si z toho mohl odvodit nějaké věci. To by se dělat nemělo. Já jsem udělal to samé, když jsem ukázal ty screenshoty, co dávala jeho bývalá přítelkyně. I když to bylo z obrany, tak si nestojím za tím, že to bylo ok," sype si popel Datel na hlavu.

"Základním problémem bylo, ze Adam vytáhl nějakou informaci. To bylo z jeho strany spatně a z mé strany to byly přehnané reakce," objasňuje Datel pro případ, kdyby náhodou někdo tápal.

Zdroj: Youtube