Like House: Kajumi terčem pomsty, Datel si z něho udělá až příliš krutou legraci

Reality show Like House pokračuje stejně jako válka mezi Adamem Kajumi a Datlem. Oba se vzájemně pomlouvají a nedají si pokoj. V zatím nejnovějším díle si Datel z Adama krutě vystřelí. No posuďte sami, zda byste se chtěli octnout v podobné situaci.

Reality show Like House, ve které parta influencerů tráví tři měsíce v jedné vile, můžete sledovat každý den. Diváci pozorují jejich každodenní život, vztahy, radosti, strasti – i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun.

V dnešní epizodě připravil Datel na Adama Kajumiho další prank! A sáhl mu rovnou na to nejcennější… jeho auto. „Všiml jsem si, kde má Adama položený klíčky a tak jsem si řekl, že by bylo fajn to auto přeparkovat a říct mu, že ho někdo ukradl,“ popsal vtípek Datel.

Když se to Adam dozvěděl, byl v šoku. „Jak jako že zmizelo auto? To parkoviště není hlídaný? Já mám svoje auto rád… To zas bude nějaká datlovina, nějaká blbost,“ rozčiloval se Adam, který se rozhodl zavolat polici. Jak celý vtípek dopadl, uvidíte v dnešní epizodě.

Adam s Datlem se nenávidí

Oba chlapci se nemají příliš v lásce, a tak to nikoho zřejmě nepřekvapí. Datel Adama nemůže snést od té doby, co na něj práskl, že podvedl svoji přítelkyni s Barborou Stříteskou.

Adam si stojí za svojí pravdou a Datel to popírá. Dle jeho četných vyjádření proběhl pouze polibek. Tomu se ale upřímně nikomu věřit nechce. Pravdu však znají jenom oni dva.

Jediný, kdo se k celé kauze neustále vyjadřuje, je Datel. Bára převážně mlčí nebo dává plačící stories na Instagram. Ve společném videu s Datlem byla nucena říci dvě věty, kde veskrze poprosila o pochopení a tím to pro ni skončilo.

Zdroj: TV Prima