Hrubé porušení pravidel! Na ostatní soutěžící Like Housu to práskl Kajumi

Soutěžící reality show Like House mají pevně stanovená pravidla a ta musí dodržovat. Někteří toho evidentně nejsou schopní. Na place musí být po víkendovém příjezdu v devět hodin. To ale zřejmě část partičky vůbec nezajímá.

Lidé už takhle soutěžící kritizují, jelikož výzvy jsou absurdně jednoduché a nikdo vlastně tak nemusí plnit nic. Děj se skládá jen z ostrých hádek a nic jiného tak obrazovku po dobu 30 minut neplní. Pravidel pro hlavní aktéry je hrozně málo.

Vlastně stačí jen přijet, a i to je pro ně někdy obtížné. Dopravit se po víkendu do vily se jim občas ani nechce. „Každý pondělí se máme potkat na Like House vždycky v devět ráno. Je půl 11 a jsem tu já, Lada a Tomi,“ práskl na ostatní Kajumi.

Už takhle ho někteří nemají příliš v lásce. Člověk se skoro diví, že takovou informaci zveřejňuje a přilévá olej do ohně. Nedá se ovšem popřít, že jde o hrubé porušení pravidel. Zveřejněním se Kajumi dostal do nezáviděníhodné pozice. V minulosti prohlásil, že byl u toho, když spolu soutěžící Datel a Bára spali.

Kajumi se na sociálních sítích nebojí říkat pravdu

Na tom by nebylo nic tak divného, kdyby Datel nebyl v tu dobu zadaný. Kajumi tak prozradil, že byl nevěrný. To Datel až dosud odmítá. S Bárou prý nespí. Tomu ale jen těžko uvěřit, vzhledem k tomu, že je na ulici potkávají fanoušci a vidí, že jdou ruku v ruce.

Datel i přesto popírá, že by s Bárou měli vztah a udělal z Kajumiho před celým národem lháře. Zatím z toho ale vychází špatně on, jelikož se na něj provalilo už několik lží. Od počátku tvrdil, že s Bárou nic neměl, ale postupně vyšlo najevo, že to není pravda.

Datel a ostatní měli přes hodinu a půl zpoždění

Práskl to na sebe on sám. A pak opětovně lhal. Říkal, že si dali pusu v rámci hry a opět to bylo jinak. „Jeden večer se stala jedna věc. Byl to ten večer, co se točil večerní program. Hrála se pravda nebo úkol a u toho jsme popíjeli. Po skončení natáčení jsme dál pokračovali v té hře. Když to zkrátím, dali jsme si s Bárou prostě pusu, u které byl Adam. Adam to vzal tím stylem, že to nafouknul na streamu. Asi si neuvědomil, co to může způsobit,“ tvrdil Datel.

Jen den poté už se věci měly jinak. „Mohlo to znít tak, že jsem si s Bárou dal pusu v rámci nějaké hry. Rozhodně nechci říkat, že to bylo kvůli alkoholu nebo hře. Ne. Prostě to bylo kvůli tomu, že se to stalo a je to naše vina a neseme za to zodpovědnost. Bylo to v době, kdy jsem byl ještě s Niky. Nikče se chci omluvit nejvíc,“ zpytoval svědomí Datel. Veřejnost mu ale nevěří.

