První díl Like House přinesl šok: Ostuda, zooporno v aplikaci a zděšení diváci!

Tv Prima včera odvysílala první díl reality show Like House. Diváci jsou ale z pilotní epizody velice rozpačití a banda influencerů zatím schytává jen kritiku!

Tvůrci Like House slibovali svým divákům zcela novou neotřelou reality show. Sedm influencerů zavřených v luxusní vile mají za cíl dostat co nejvíce liků a na konci jeden z nich získá výhru v hodnotě půl milionu korun.

Tomáš Běhounek, Lada Horová, Adam Kajumi, Marie Rosecká, Barbora Stříteská, Jan Svěcený a Marek Valášek se včera poprvé představili divákům a zatímco na Tik Toku, Youtube či Instagramu jsou účastnici hvězdami, u běžných lidí zatím příliš pozitivní ohlasy nesklízí.

První den soutěžící Like House čekalo překvapení, luxusní vila totiž má pouze jednu postel, a tak se museli se domluvit, kdo kde bude spát. Následovala výzva, v níž se měli seřadit dle své oblíbenosti a následně měli podle emotikonů hádat jména známých osobností českého internetu. V kvízu padlo i jméno Týnuš Třešničkové a hlavně Lada Horová se podivovala nad tím, že u Týny použili vlajku Turecka, kde se jí stala hrozivá nehoda s ohněm. "Přišlo mi to takový divný, jelikož v Turecku měla ten úraz," přiznala později na kameru.

Like House diváci přirovnávají k Too hot to handle z Wishe

Ačkoliv Like House měl přilákat diváky na originální obsah, první díl odstartoval velice vlažně. Sedm internetových hvězdiček se pouze hádalo u stolu, kdo má větší počet followerů na které síti, což starší generaci nijak neoslnilo.

Překvapivě negativní reakce sklízí pořad i u mladších diváků, kteří měli být cílovou skupinou. "Příšerně se stydím za naší generaci," píše slečna na Instagramu pořadu a rozhodně není sama.

"Takzvaně Too hot to handle z Wishe," posmívají se lidé, že se jedná o špatně okopírovaný formát úspěšné reality show z Netflixu.

V kometářích se zatím objevují pozitivní ohlasy skutečně jen zřídka.

"Kdyby tam byli lidé, kteří tomu daji alespoň šmrnc, ne jedinci, kteří jsou hanba TikToku, viz. Marie Rosecká, která šíři dezinformace a Kajumi, který je kapitola sama o sobě. O té Ladislavě ani nemluvím, oblečená jak kdyby šla na pornocasting, taky TikToky těch tří zmiňovaných o nich dost vypovídají, katastrofa. Chudáci starší lidé co se na to museli dívat," shodují se ti, kteří měli možnost shlédnout první díl.

Aplikace "pro děti" Oukee obsahuje zoofilní porno

Diváci Like House mají možnost ovlivnit celou soutěž skrze hlasovací aplikaci nazvanou Oukee. Jenže, i tam se tvůrci show potýkají s první nepříjemností, appka totiž po přihlášení spouští sama brutální porno videa, mnohdy dokonce se zoofilní tématikou!

"Přijde vám ta vaše aplikace "OuKee" v pořádku? Jako po tomhle, co jsem tuhle aplikaci stáhla a viděla, tak nemám chuť ani náladu se koukat na tenhle pořad," píše zděšená divačka a v dalším komentáři jiný uživatel objasnil, co vlastně Oukee obsahuje.

"Když jsem si stáhl tu appku, tak na mě jako první vyskočilo, jak nějaká holka kouří borce a pes jí líže vagínu," tvrdí v komentáři uživatel Mart1n Strnad.

Co na to říkají na Primě? "Televize Prima se distancuje od nevhodného obsahu, který byl nahrán hackery v pondělí večer do aplikace Oukee provozované společností Go Social s.r.o. Obsah žádným způsobem nesouvisí s obsahem televizní show LIKE HOUSE ani s žádným jiným pořadem či obsahem televize Prima," zdůraznila pro Šíp vedoucí PR Gábina Semová.

Televize následně ve stories oficiální vyjádření k celé aféře ještě rozšířila. "Kvůli velikému množství spamů jsme aplikaci aktuálně vypnuli. Od zítra tam bude funkce kontroly obsahu, aby se už nic nevhodného neobjevilo. Omlouváme se, zítra by mělo vše fungovat. Hlasování je prozatím pozastaveno a bude obnovené během dnešního dne," vyjasnili na Instagramu.

Najde si nakonec Like House i fanoušky?

Zdroj: Youtube