Like House: Datel fingoval rozchod! S Nikol se nejprve rozešel jen naoko

Datel veřejně tvrdí, že ho články o jeho osobě urážejí a nepíše se v nich pravda. Měl by si ale přiznat, že obsah tvoří on sám. Neustále totiž natáčí videa, kde se vyjadřuje k jeho údajné nevěře s Bárou Stříteskou, jenž měla proběhnout hned první den natáčení reality show Like House. Marek Valášek přezdívaný Datel se do toho začíná zamotávat. Nejprve tvrdil, že s Bárou nic neměl, posléze přiznal polibek a mezitím se stihl rozejít se svojí přítelkyní Nikol. Teď pro změnu říká, že rozchod to byl původně jen naoko.

Informaci o tom, že se měl Datel vyspat s Bárou vynesl zřejmě někdo ze štábu a vše následně potvrdil Adam Kajumi. Datel od té doby točí jedno vyjádření za druhým, kde tvrdí, že s Bárou nespal. Nebylo by na tom nic tak divného, kdyby se do toho nezačal postupně zamotávat.

Kdyby ovšem Datel s Bárou skutečně nic neměl, proč by se rozcházel se svojí přítelkyní? "Shodli jsme se na tom společně s Niky. Ubližují mi nepravdy a to, jak to ubližuje Niky. Dáme si pauzu a teď spolu nebudeme a jakmile skončí Like House, tak se chceme potkat a pokecat si o tom. Pomůže to oběma. Jak mně, tak Niky. Na mě bude ten tlak furt, ale nebude spojovaný s Nikčou. Lidi jí s tím dají pokoj a bude se cítit lépe," uvedl Datel ve videu zveřejněném na svém Youtube kanále.

V jiném videu, vydaném po nahrávce o rozchodu s Nikol, zaznělo pro změnu úplně něco jiného. "S Niky jsme vydali video, že spolu nejsme. Celá pravda byla, že jsme byli s Nikčou domluvení, že to natočíme pro média," svěřil se Datel a přiznal tak, že šlo o rozchod jen naoko.

Rozchod ve skutečnosti neproběhl

"Když bychom řekli, že spolu nejsme, tak jsme doufali, že nám daj klid. Pak to ale pokračovalo, že jsem byl tak hrocenej a řešenej všema díky tomu, že Adam vytahuje moje soukromí, že jsem Nikče řekl, že nedokážu teď bejt ve vztahu, že chci být sám," doplnil s tím, že teď už spolu opravdu nejsou.

"Je toho na mě moc. Upřímně se tady bavíme i nějak s Bárou, poznáváme se a já nechci být tenhle, co bude nefér ve vztazích vůči někomu. I když celkově to není správná situace a nemělo by se to dít. Jsem schopný uznat, že je to moje chyba. Já jsem pak Nikče řekl, že ten konec prostě chci. S Niky spolu nejsme," konstatoval. Asi každému dojde, že mezi Bárou a Datlem opravdu něco je.

Datel tu chce být pro Niky dál

"S Niky nejsme rozhádaní. Já ji mám hrozně rád jako člověka a byl bych tady rád pro ni dál. Když jí budu moct pomoc, tak jí pomůžu," pokračoval.

"Já jsem vám teď upřímně řekl, jak je to mezi mnou a Bárou a Adam byl prostě schopný říct, že já s tou Bárou spal a že on byl u toho. Myslíte si, že kdybych spal s holkou, tak si vezmu do pokoje Adama Kajumiho?" tázal se do prázdna Datel. Válka mezi jím a Adamem, zdá se, nikdy neskončí.

Zdroj: Youtube