Like House: Kontroverzní Silvia Dellai nastoupí do vily, má obavy z porna

Zdroj: TV Prima

Blonďatá blogerka Dominika Myslivcová opouští po pár dnech vilu Like House. Už od začátku účast Dominiky připomínala působení Agáty Hanychové v předchozí řadě. Obě osobnosti tak vilu navštívily nejspíš jen kvůli zvýšení sledovanosti. Dominku ve vile plné influencerů nahradí známá hvězda filmů pro dospělé Silvia Dellai.

Ve vile si našla přátele

Dominika ve vile strávila přesně deset dní, kterých rozhodně nelituje. Účastníci jí údajně přirostli k srdci a doufá, že jejich přátelství neskončí po jejím odchodu. Vilu opustila velmi dojatá: "Celá ta parta mně neskutečně přirostla k srdci. Byli to takoví moji mladší sourozenci. Budou mi hrozně chybět,“ přiznávala Dominika během posledních minut svého setrvání ve vile Like House. "Nejvíc ze všech asi Hanka, protože byla taková moje ségra. Byly jsme spolu na pokoji, jsme ze stejného města a máme podobný smysl humoru. Hanka je neskutečně vtipný člověk, co řekne, to je perla. Taky se mi bude hodně stýskat po Lukášovi s Vojtou,“ uvádí Dominika jmenovitě své nové přátelé, které si vytvořila v show TV Prima Like House. Tato série je už třetí, kterou můžou diváci TV Prima sledovat. V první sérii vznikla láska mezi účastníky Bárou a Datlem, soutěží zahýbala i kauza Datla, kdy štáb odhalil a zveřejnil před veřejností jeho dluhy.

Silvia Dellai se věnuje boxuZdroj: TV Prima

Kontroverzní účastnice

Svéráznou a výraznou Dominiku Myslivcovou ve vile vystřídá bývalá pornohvězda Silvia Dellai. Nějaký čas už porno nenatáčí a nyní se vnímá jako influencerka a djka. Ve svém volném čase se věnuje bojovým sportům a vaření. I díky své minulosti vyjádřila před vstupem do vily obavy: “Trochu se bojím toho prvního momentu, až se tam objevím. Jsem zvědavá, jak se ostatní zatváří,“ prozradila. I přes obavy účast přijala téměř ihned: “Když ke mně přišla tato nabídka, bez přemýšlení jsem řekla ANO. Moc se na pobyt ve vile těším. Jsem zvědavá, jaké to tam bude,“ řekla s nadšením. Silvia je italského původu. Do vily tak s sebou přinese i kousek svého ohnivého temperamentu: "Jsem horká krev, ale umím se kontrolovat.“ Účastníky si hodlá získat svou vášní pro vaření, chystá pro ně dokonce soutěž: “Ráda bych zorganizovala challenge à la Prostřeno! a určitě budu ostatním ráda vařit. Miluju vaření!“

Silvia Dellai má divokou minulostZdroj: TV Prima