Martin Hranáč se obul do LIKE HOUSE: "Dvanáctiletá holka by to vybrala líp!"

Diváci se již za týden dočkají premiéry reality show LIKE HOUSE, která slibuje zábavu pro všechny věkové kategorie. Účastník Vyvolených Martin Hranáč ale novou show ostře zkritizoval a tvrdí, že televize soutěžící špatně vybrala!

Nová reality show LIKE HOUSE láká diváky na nový, neotřelý obsah. Sedm influencerů půjde na tři měsíce bydlet do luxusní vily a získávat sympatie diváků, kteří nakonec rozhodnou o vítězi.

Ve hře je půl milionu korun a soutěžit o něj budou hvězdy Tik Toku, Youtube a Instagamu ve složení: Tomáš Běhounek (Tomi, @imtomi_), Lada Horová (Láďa, @laaduska_official), Adam Kajumi (Adam, @adamkajumi), Marie Rosecká (Maru, @maru_rosecka), Barbora Stříteská (Barča, @barbarastriteska), Jan Svěcený (Honza, jenisek_) a Marek Valášek (Marek, @datel_marek).

Podle hvězdy Vyvolených Martina Hranáče ale vybrali tvůrci pořadu naprosto nezajímavé tváře. "Televize Prima se po propadáku s reality show VyVolení 3 a VyVolení 4 snažila jejich neúspěch zakrýt tvrzením, že Češi prostě nemají rádi tento typ soutěží. Pravda je ale taková, že za neúspěchem stál vždy jen špatný casting a nepřipravenost produkční společnosti. A to platí i tentokrát," zkritizoval Hranáč novou show.

"I dvanáctiletá dívka by vybrala lépe," říká Hranáč o účastnících LIKE HOUSE

"Když jsem viděl výběr soutěžících do nové show Like House, hned jsem pochopil, že od dob posledních dvou VyVolených se vůbec nic nezměnilo. Casting zřejmě dělali nějací čtyřicátníci, padesátníci, kteří rozhodně TikTokem a influencery nežijí," tvrdí Martin Hranáč.

"Nebo proč nezkusili tiktokera Beztrika, který má od všech ostatních naprosto odlišnou formu videí a všude chodí nahoře bez? Jenže vedení na Primě si řeklo: "Natočíme pořad pro mladý o tiktokerech. Víte vůbec někdo, co to ten TikTok vlastně je? Ale to je jedno, potřebujeme utopit pár milionů!" Podle mě by i dvanáctiletá holka, která tu aplikaci používá, udělala mnohem lepší výběr účastníků," opřel se bavič do výběru soutěžících.

Hranáče ale rozčílil i fakt, že Prima vybrala do vily pouze heterosexuální účastníky.

Hranáč upozornil na to, že u nás žijí i cizinci a LGBT komunita

Martin Hranáč se svou orientací nikdy netajil, absence gayů a jiných etnik, než "bělochů" v LIKE HOUSE ho proto nadzvedl ze židle.

"Ale úplně nejdůležitější je to, že TV Prima vybrala jen mladé heterosexuální bělochy. Co to jako znamená? Je to zlo. Chtějí tím naznačit, že na TikToku a na YouTube nejsou žádní Romové, Asiati, homosexuálové, cizinci s jinou barvou pleti nebo lidé s handicapem? Mladí už léta sledují Netflix, kde jsou v seriálech promíchané různé rasy a orientace, a baví je to. Oproti předchozím generacím jim to připadá už úplně normální. Nevím, co tímhle krokem chtěla televize vlastně vyslat za signál. Dost zpátečnické," uzavřel Martin Hranáč.

Jak se nakonec nová reality show u diváků chytí, ukáže až první epizoda, kterou by měla Tv Prima odvysílat 19.04.2021. Původní termín premiéry byl totiž odložen, kvůli pozitivnímu testu na covid jednoho ze soutěžících.

Hranáče sleduje na Instagramu přes 50 tisíc lidí.