Like House: Drsný střet Adama a Datla! Křik a urážky si vyslechli všichni

Na jednom z živých streamů řekl Adam Kajumi, že byl u toho, když k sobě měli Datel s Bárou velmi blízko. Datla, který byl v době nástupu do reality show Like House zadaný a tudíž se dopustil nevěry, to rozlítilo a rozhodl se si to s Adamem vyříkat. Bohužel při tom neudržel emoce na uzdě.

Reality show Like House, ve které parta influencerů tráví tři měsíce v jedné vile, pokračuje. Diváci sledují jejich každodenní život, vztahy, radosti, strasti – i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun.

V dnešní epizodě dojde k dlouho očekávanému střetu Adama a Datla! Adam totiž během víkendu, kdy influenceři z vily odjíždějí, ve svém live streamu prohlásil, že byl u toho, když mělo dojít k intimnímu kontaktu Datla a Barči.

"Já tam u toho byl, takže… Datel se hrozně vzteká, ale kdyby ty věci nedělal, tak to nikdo nepíše. Lék na to, aby to nepsali, je to nedělat." Impulzivního Datla výstup Adama naštval a natočil několik reakčních videí.

Datel nezvládl své emoce

Když se pak všichni v pondělí ráno sešli ve vile, nastoupil Datel na Adama a došlo k velké hádce. "Přijde ti normální takhle lhát na internetu? Jseš na sebe pyšnej? Nenávidí tě celej národ. Jseš spokojenej? Jseš úplná nula, ulhaná nula, krysa ulhaná. Zklamal jsi mě na plný čáře," křičel Datel na Adama za přítomnosti všech.

"Datle, v těch dílech to bude. Nedělej si to horší," reagoval Adam. Vyhrocenou situaci svým komentářem trefně shrnul Tomi. „U tebe, Adame, byla blbost, žes to v tom live streamu řekl. Byla to chyba." myslí si Tomi.

Adam situaci ustál

"Tím, že to Datel řeší a zveličuje, tak se o to lidi budou ještě víc zajímat a bude se do toho zamotávat. Kdyby to nechal bejt, tak se nic neděje…" tvrdí nejklidnější z účastníků.

Pravdou je, že Datel se v tom, že se o něm píše, rýpe rád. Neustále se k něčemu vyjadřuje a nahrává tak spekulacím sám. Nejprve tvrdil, že s Bárou nic neměl, pak že došlo k polibku v rámci hry a posléze řekl, že se líbali a žádná hra s tím neměla nic společného. Tak kde je pravda?

Zdroj: TV Prima