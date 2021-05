Ptali se na sprosťárny: Host z vily o chování soutěžících v Like House

Aby se soutěžící v reality show Like House nenudili a i něco přiučili, přijíždějí k nim do vily nejrůznější hosté. Tím posledním byl Matěj Čipera. Pod záštitou neziskové organizace Tichý svět přišel šířit osvětu a rozšířit povědomí o světě neslyšících. Čipera totiž sám sluch nemá.

U Čipery bylo naprosto zřejmé, že absence sluchu u něj neznamená rezignaci na život. Naopak. Influenceři z něho byli nadšení a rádi se něco naučili. Matěj Čipera pracuje pro Tichý svět, což je organizace, která, jak se píše na jejich stránkách, propojuje svět slyšících a neslyšících.

Právě o něm chtěl Čipera zvýšit povědomí. „Důležité pro mě bylo mít možnost informovat o světě neslyšících, což se málo děje. Taky jsem to samozřejmě trochu bral ze zvědavosti a kvůli zážitku,“ svěřil se Čipera Šípu.

„Vždy ale rád využiju příležitosti šířit osvětu mezi veřejnost. Nejčastěji se setkávám s menšími skupinkami studentů znakového jazyka u nás v Tichém jazyce. Taková příležitost vystoupit v pořadu, který sleduje mnoho lidí, je prostě skvělým způsobem, jak na neslyšící komunitu upozornit,“ myslí si.

Influenceři byli z návštěvy nadšení

I když na poměrně velkou část lidí influenceři působí nafoukaně, Čipera to tak v jejich blízkosti nevnímal.

„Připadali mi opravdu milí a příjemní. Hlavně mi udělalo radost, že se upřímně zajímali a bylo vidět, že je setkání se mnou pro ně zábava,“ byl rád Čipera.

Návštěvu si pochvaloval a jistě by se tak rozhodl znovu. „Byl to skvělý pocit. Pocit, že jsem jim mohl představit kulturu a svět neslyšících, ačkoliv nikoho takového třeba před tím nepotkali. Teď už díky mně vědí, že jsou zde i neslyšící a mají základní povědomí a to mi dělá radost,“ netají svoje pocity.

Co všechno se naučili?

Ve vile měl soutěžící možnost leccos naučit a oni s chutí spolupracovali. „Seznámil jsem je se základními informacemi o světě a kultuře neslyšících. Pak jsem je učil pár znaků z českého znakového jazyka. Zajímali se o nějaké znaky, které lidem v tomto věku přijdou zajímavé a vtipné,“ vzpomínal na setkání Čipera.

„Snad každý student nebo ten, kdo se poprvé setká se znakovkou, se mě ptal na znaky pro "sex" apod. Nakonec jsem jim pomohl přeložit text, který si vymysleli jako message pro veřejnost do videa, které společně natočili,“ dodal Čipera.