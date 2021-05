Válka ex v Like House: Ztrapnilo mě, žes mě nikdy nemiloval, říká bývalka Datla

Návštěva Nikol Martínkové ve vile Like House byla pro všechny překvapením. Nejvíce však pro samotného Datla, který se zrovna komfortně necítil. Právě Nikol totiž podvedl s Bárou, s níž teď chodí. Bývalka Datla přišla říct hezky od plic, co si o tom všem myslí.

Ve vile Nikol před kamerami tvrdila, že když Datel Báru poprvé políbil, byl ještě s ní. To Datel popírá, byť před pár týdny tvrdil opak. Ostatně, není nic nového, že se zamotává do lží. Nikol si za svojí pravdou stojí.

„Byla jsem tam svá,“ říká. Na Datla je pořád naštvaná, jelikož vydával jedno vyjádření za druhým a prozrazoval velmi osobní věci. „Já jsem mu říkala, ať nic nevydává a ať mě tam nezmiňuje a on tam řekne před celým národem, že mě nikdy nemiloval,“ rozčiluje se Datlova ex na Instagramu.

„To mě tak ztrapnilo. Ať se stalo cokoli, tak já jim to přeju. To je normální a děje se to v běžném životě. Nejsem jediná, které se to stalo. Nelituju, že jsem do Like House šla,“ pokračuje. Vyrovnaný tón Nikol je až obdivuhodný.

Nikol není žádná hysterka

„Já jsem s ním jeden večer volala, že už toho mám plné zuby a že už s ním nechci být a on mi pak volá, že už se mnou taky nechce být. Jako, že si vymejšlím? Jako děláš si ze mě srandu?“ táže se Datla, který zarytě tvrdí, že v době, kdy líbal Báru, už s Nikol nebyl. Ta tvrdí něco jiného a dodává, že si s Bárou psali už před začátkem reality show.

„Psali jste si, byli jste v kontaktu,“ práskla na něj. Netají ani vztek z toho, co vše Datel řekl nahlas. V porozchodovém smutku jí to ale paradoxně pomohlo.

Musím se k tomu nějak postavit, tvrdí Nikol

„Naštvalo mě, že se to řeší po celém internetu. Ze začátku mě to hodně mrzelo a časem jak, vydával ta videa, tak se mi ten člověk zošklivil, jsem v pohodě a jsem za to ráda,“ je přesvědčená Nikol.

„Nejsem tady proto, abych dělala nějaký rozbroje. Ale pokud se tady tohle všechno řeší, tak k tomu ráda řeknu svůj názor. Musím se k tomu nějak postavit. Mně přijde, že Marek si neuvědomuje, jak moc mě to zasáhlo a to mě na tom asi nejvíc mrzí,“ tvrdila při příchodu do domu prošpikovaného kamerami. Druhá tvář Datla ji z mrzuté nálady ale rychle vytáhla.

Zdroj: TV Prima