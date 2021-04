Luxus, kam se podíváš: Přinášíme vám fotky z vily, kde bydlí parta z Like House

Zdroj: Instagram

Zatímco na Youtube, TikToku či Instagramu jsou slavní, televizní diváci je příliš neznají. Všech sedm soutěžících, kteří se účastní reality show Like House, se jim rádo představí. Baví je být hvězdami. K tomu, aby se tak mohli chovat, potřebují vhodné prostředí. To jim poskytne luxusní vila blízko Berouna, kde budou po dobu tří měsíců zavřeni. Přinášíme vám fotogalerii, kde uvidíte, jak to uvnitř vlastně vypadá.