Nová reality show LIKE HOUSE: TV Prima musela zasáhnout, nečekané útoky hejtrů!

TV Prima uvede zcela novou formu reality show, do vily zavře na tři měsíce skupinu influencerů. Pořad zatím ještě neměl ani premiéru a účinkující už dostávají na sociálních sítích pořádnou sprchu kritiky.

Do Česka přichází zcela unikátní formát reality show. Jedna vila, sedm influencerů a neustálý dohled kamedr má zaručit zábavu údajně nejen pro teenagery.

"Přinášíme na obrazovky unikátní pořad, který má ambici zaujmout nejen mladé diváky, ale také jejich rodiče. Těm jsou sociální média často vzdálená, a díky této reality show konečně poznají současný svět mladých lidí," láká programový ředitel televize Prima Roman Mrázek.

Soutěžící LIKE HOUSE jsou hvězdy Tiktoku, Instagramu a Youtube a finálová šestice se představí divákům ve složení: Tomáš Běhounek (Tomi, @imtomi_), Lada Horová (Láďa, @laaduska_official), Adam Kajumi (Adam, @adamkajumi), Marie Rosecká (Maru, @maru_rosecka), Barbora Stříteská (Barča, @barbarastriteska), Jan Svěcený (Honza, jenisek_) a Marek Valášek (Marek, @datel_marek).

V LIKE HOUSE budou mít influenceři různorodé úkoly

Celkem tři měsíce dlouhá cesta čeká internetové hvězdičky ve společné vile. Produkce ale už nyní plánuje pro soutěžící adrenalinovou zábavu, při které budou muset leckdy vystoupit ze své komfortní zóny.

"Zaprvé bude štáb natáčet každodenní život influencerů. Zadruhé uvidíme, jak se vypořádají s úkoly a výzvami, které odkryjí jejich pravý charakter, a zatřetí budeme sledovat jejich boj o diváckou přízeň a výhru ve výši půl milionu korun. Cílem je, aby influenceři vystoupili ze své komfortní zóny a překonali sami sebe. Třeba je vyzveme, aby se otužovali nebo skočili padákem," přiblížil scénář pořadu kreativní producent Pavel Nosek.

Reality show ale ještě ani nezačala a TV Prima už musela čelit prvním útokům hejtrů.

TV Prima musí na Instagramu LIKE HOUSE mazat komentáře, některé jsou prý za hranou

Reality show LIKE HOUSE už nyní na Instagramu sleduje téměř patnáct tisíc lidí, u fotek účastníků se ale hromadí negativní a mnohdy až nenávistné komentáře.

"Větší a lepší influenceři s tím asi nechtěli mít noc společného co?" dotazuje se například jedna ze sledujících pod portrétem Tomáše Běhounka. U soutěžící Báry Stříteské zase většina lidí vůbec neví, o koho jde. "Jak se zrovna tahle k tomuhle dostala? Sotva 10K followers a "influencerka"?" posmívají se Báře opakovaně. Všechny sprosté a negativní komentáře se Prima rozhodla smazat, po kritice fanoušků soutěže ale změnili v TV názor.

"Máme tu pro vás oficiální vyjádření TV Prima ohledně mazání komentářů pod příspěvky: Pořad LIKE HOUSE si klade za cíl ukázat současný fenomén sociálních sítí, včetně života jejich hlavních aktérů, proto se televize Prima rozhodla nezasahovat do děje ani obsahu na sociálních sítích LIKE HOUSE abychom v co největší míře udrželi tuto autenticitu. Výjimku tvoří xenofobní a výhružné příspěvky, které budou vždy smazány," vyjádřili se tvůrci pořadu na Instagramu.

