Netušila, co řekne: Janečkova Lilia se vyjádřila k projevu partnera na Slavících

Zdroj: Profimedia

Závěr letošního předávání hudebních cen Český slavík 21 se nesl v poměrně zvláštním duchu. Miliardář Karel Janeček, který si obnovenou anketu vzal pod svá křídla, měl předat cenu Absolutního slavíka Marku Ztracenému, ještě předtím se ale chopil slova a v několikaminutovém proslovu nabádal veřejnost k tomu, aby nenechala své děti očkovat. Jeho projev okamžitě sklidil velkou kritiku, a to nejen od spousty umělců. Co na něj řekla Janečkova partnerka Lilia Khousnoutdionova?

„Udělejme vše pro to, aby se naše děti mohly smát, abychom byli sjednocení. Nesmíme už nikdy udělat to, že jim zavřeme školy, že jim upřeme právo na vzdělání. Nesmíme ničit jejich sociální vazby. A prosím, nepodléhejme manipulacím a hrozným nátlakům. Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje,” hlásal ve svém projevu podnikatel a miliardář Karel Janeček při udělení hudebních cen Český slavík. A brzy na to se setkal s obrovskou vlnou negativních reakcí. Někteří podkopali všechna jeho slova, jiní s jeho výroky souhlasili, avšak uvedli, že si Janeček pro svůj monolog nešťastně vybral místo.

Hvězdy projev kritizují

Mezi kritiky nechyběla ani řada známých osobností. „Moji milí fanoušci, nedá mi to se nevyjádřit k letošnímu Českému slavíku. Bohužel je pro mě velkým zklamáním a těžkým úpadkem. Pan Karel Janeček využil tuto oblíbenou anketu pouze ke svému promu na post prezidenta. Navíc jeho proslov v přímém TV přenosu o očkování a neočkovaní působil velmi nevkusně a vůbec se to na tuto událost nehodilo,” uvedl na sociální síti zpěvák Michal David.

A v obdobném duchu se vyjádřili i jiní. Například Tomáš Klus poukazoval na moment, kdy se Karel Janeček vydal na jeviště, aby předal cenu Absolutního slavíka, na což ovšem po svém projevu zcela zapomněl. „Hudební scéna beze vzdoru sledovala, jak si tu další miliardář kupuje pozornost společnosti a rozjíždí kampaň. I kdybych s obsahem sdělení stokrát souhlasil, způsob, jakým a při jaké příležitosti bylo předáno, mi se svobodou o níž údajně Mecenášovi jde, nejde dohromady. Slavík byl chycen do zlaté klece a svou příležitost dokázat, že není jen pozlátkem, opět promeškal,” napsal mimo jiné Klus na své sociální síti.

Nevěděla jsem, co řekne

A samotný projev překvapil i Janečkova snoubenku Liliu Khousnoutdinovou. I když někteří spekulovali o tom, zda rovněž neměla v proslovu svého partnera prsty, Lilia jejich slova vyvrátila. „Přijela jsem ráno, takže přípravy na Slavíka šly kolem mě. Předtím jsem byla v zahraničí, nepodílela jsem se na ničem,” řekla Lilia pro Expres.

„Každý děláme svou práci. Určitě jsem věděla, že Karel něco řekne, když bude na jevišti, ale nevěděla jsem co. Vyvolalo to ve mně hodně emocí. Rozhodně jsem ale neplakala, jak se někde psalo. Bylo vícero momentů v rámci večera, které pro mě byly hodně emotivní, tohle byl jeden z nich,” dodala ještě.