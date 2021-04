Lilia Khousnoutdinova promluvila o brzkém porodu: Proč si zakázala strach?

Lilia Khousnoutdinova má celkem dvě děti. Z toho jedno s miliardářem Karlem Janečkem. Nyní s ním čeká druhé. Janečkova manželka je známá svým alternativním přístupem k životu, a tak se nabízí otázka, zda bude rodit v porodnici a nebo dá přednost domácímu porodu.

Sama Lilia přiznává, že ještě neví, jakému porodu dá přednost. "To nikdo nemůže vědět jistě. Každá žena, která chce rodit doma, může nakonec potřebovat podporu lékaře," myslí si matka dvou dětí.

"A každá žena, co se chystá do porodnice, může nečekaně porodit doma. Jako vždy mám připravené všechny varianty a rozhodnu se, až to bude aktuální," přiznává. Porod doma pro ni tedy rozhodně není jasnou volbou.

Doma dle svých slov momentálně pracuje a "dodělává nějaké úpravy." Až přijde miminko na svět, nechce být ničím překvapená. Doladit poslední detaily je na místě, jelikož Lilia bude rodit, co nevidět.

Na třetí dítě se moc těší

Rodila už dvakrát, tak vyloženě strach nemá. Dalo by se říci, že má obavy. "Mám k porodu velký respekt, ale těším se na něj. Jsem přesvědčená, že strach nepodporuje dobrý průběh porodu," myslí si. I proto se snaží udržet si klidnou mysl.

S pohlavím miminka nijak netajnůstkařila. "Bude to kluk, což Karlovi udělalo radost. Myslím si, že je to fajn. Malá nemusí třeba tolik žárlit a syn bude mít konečně i bráchu," prozradila v rozhovoru pro expres.cz.

Z předchozího vztahu má syna Lea a s Janečkem má dceru Isabelu. Nyní se jedná o její třetí dítě. To pro Janečka je to už páté. Z manželství s první ženou Michaelou má dcery Viktorii a Amálku, s druhou exmanželkou Mariem Mhadhbi má syna Karla Janise.

Janeček se kvůli Lilii vzdal polygamie

Vztah s Mariem skončil velmi špatně. Janeček totiž dříve uznával polygamii, ale hlavu mu zamotala Lilia. Janeček soužití s Mariem ukončil, však její místo nikým nenahradil. Nyní žije jako spořádaný otec od rodiny, což po něm Mariem vždycky tajně chtěla. Janeček ale nikoli.

Lilia ho však úplně pobláznila a život s jinou ženou si nedokáže představit. "Považuji za důležité umět poděkovat svým blízkým za to, že s vámi jdou po společné cestě. Já děkuji své milované ženě za její lásku," napsal Janeček na Instagram.