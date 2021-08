Janečkova kněžka lásky: Krásná Lilia po porodu vyhledala pomoc u profesionálů

Zdroj: Kafe.cz

Filmový festival v Karlových Varech si v letošním roce nenechal ujít ani miliardář Karel Janeček se svou partnerkou Liliou Khousnoutdinovou. Té to při příchodu na hvězdnou Unicredit Party neuvěřitelně slušelo, a tak se nabízela otázka, jak vlastně zvládá skloubit péči o děti s péčí o svůj zevnějšek. V rozhovoru pak přiznala, kdo jí doma pomáhá, a zároveň se podělila o svůj recept na zdravou a mladistvě vypadající pleť.

Designérka a publicistka Lilia Khousnoutdinova momentálně prožívá velmi šťastné období. Má za sebou několik úspěšných projektů a před pár měsíci porodila svému partnerovi, miliardáři Karlu Janečkovi, syna, který je jejich druhým společným dítětem. Lilia všechny překvapila tím, jak rychle se po porodu vrátila zpět do formy a jen tři měsíce poté zářila na červeném koberci v Karlových Varech na filmovém festivalu. Podle spisovatelky je pro zdraví těla i ducha důležitý hlavně odpočinek a síla přírody. Navíc prozradila, že na péči o děti rozhodně nejsou s Janečkem sami.

Pomoc v domácnosti a kvalitní voda

Lilia v žádném případě neskrývá, že má v domácnosti pomocnici, která jí pomáhá jak s s domácími pracemi, tak s péčí o děti. „Jinak bych to nezvládla, nerada bych vytvářela dojem, že jsem nějaká Wonder Woman a zvládám to vše sama, to bych fakt nechtěla tenhle toxický mýtus podporovat,” řekla Lilia Khousnoutdinova pro kafe.cz.

Partnerka miliardáře Karla Janečka také prozradila, díky čemu se jí stále daří vypadat skvěle. A její recept je v podstatě nesmírně jednoduchý. „Já si myslím, že spánek, dobré jídlo a pití, kvalitní voda, dobrý pitný režim jsou absolutní základy. Ale hlavně ten spánek, což v dnešní době spousta lidí nedodržuje,” podělila se spisovatelka o své tipy.

Festival si užili jen krátce

Filmový festival v Karlových Varech je vždy událostí roku, a tak se nelze divit tomu, že si jej nenechávají ujít ta nejzvučnější jména. Kvůli pracovní vytíženosti se však mnozí z nich zdržují jen několika málo dní a výjimkou letos nebyli ani právě Karel Janeček a jeho Lilia. Ta ani nestačila zhlédnout jediný snímek, seznam toho, co chce vidět, si ale udělala.

„Kdybych neměla malinké dítě, tak bych si nějaký film určitě zašla, ale předpokládám, že všechno potom půjde nějak zhlédnout zpětně, takže spíš sbírám tipy a dělám si seznam filmů, které si nesmím nechat ujít,” řekla ještě na závěr.

Lilia Khousnoutdinova píše knihy o ženství: