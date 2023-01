Manželka miliardáře Janečka o prezidentském souboji: "Je to pro mě jasná volba!"

Zdroj: Kafe.cz

Lilian Khousnoutdinová, manželka miliardáře a bývalého prezidentského kandidáta Karla Janečka, se podělila o své názory na kampaň svého manžela, na svou případnou roli první dámy a na to, koho podpoří ve druhém kole prezidentských voleb.

Lilian Khousnoutdinovou, v připravovaném rozhovoru pro kafe.cz prozradila, že podpořila rozhodnutí svého manžela kandidovat, ačkoli má Lilian vlastní priority a hodnoty, na které by se jako první dáma zaměřila. V exkluzivním rozhovoru se Lilian podělila o své názory na prezidentské klání a své plány do budoucna.

Bylo to pro nás složité, říká Lilian o kandidatuře manžela

"Bylo to jeho rozhodnutí a já jsem ho podpořila v tom smyslu, že jsme si u oltáře slíbili podporu," řekla Lilian o kampani svého manžela. "Jinak byla jeho kampaň pro nás a pro rodinu docela těžkým obdobím."

Pokud by Lilian dostala příležitost ujmout se role první dámy, uvedla, že by se zaměřila na témata, kterým se věnuje již mnoho let, konkrétně na ta, která souvisejí s nadací Propolis33, jež se zaměřuje na témata související s plodností, jako je sexualita, vztahy, porody a matky samoživitelky, a také na projekty zaměřené na plodnost Země, udržitelnost, životní prostředí a divokou přírodu.

V den voleb oblékla "flanelku"

Na otázku, kterého kandidáta by podpořila ve druhém kole prezidentských voleb, Lilian uvedla: "Ve druhém kole je pro mě pan generál naprosto jasnou volbou, a upřímně řečeno, kdybych cítila riziko, že se do druhého kola nedostane, dala bych mu svůj hlas už v prvním kole. V den voleb jsem si dokonce symbolicky oblékla flanelku a myslím, že nemusím rozebírat proč. Přála bych si, aby česká země měla důstojného a reprezentativního prezidenta, a věřím, že pan Petr Pavel a paní Eva budou pro naši zemi velmi přínosným prezidentským párem."

Manžel Lilian sice ve své kandidatuře na prezidenta neuspěl, ona však dala jasně najevo, že se bude i nadále věnovat tématům, která jsou jí blízká. Již léta se zasazuje o děti, matky, rodiny a životní prostředí a hodlá i nadále pracovat na vytvoření společnosti, ve které se bude dětem dařit. Lilianina podpora generála Petra Pavla ve druhém kole prezidentských voleb je důkazem jejího přesvědčení, že je nejlepším kandidátem na tuto funkci a že bude pro Českou republiku skvělým prezidentem.