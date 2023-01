Lilian Khousnoutdinová prozradila intimní detaily porodu a vztahu s manželem

Zdroj: profimedia

Lilia Khousnoutdinova, manželka miliardáře a bývalého kandidáta na prezidenta Karla Janečka, v nedávném rozhovoru vypráví o silných stránkách svého partnera a jejich rodinném životě. Lilia, matka šesti dětí z různých vztahů, se v něm dělí o své myšlenky týkající se silného pouta, které ji s manželem spojuje, a také o svůj jedinečný pohled na moderní trend přítomnosti mužů u porodu.

Lilia Khousnoutdinova, manželka miliardáře a bývalého kandidáta na prezidenta Karla Janečka, v nedávném rozhovoru otevřeně hovoří o svém vztahu s manželem. Matka šesti dětí, která je známá také díky své práci v Nadaci Propolis, hovoří o tom, čeho si na svém partnerovi nejvíce cení, a o svých názorech na přítomnost mužů u porodu.

Na otázku, čeho si na svém partnerovi nejvíce cení, se Lilia rozplývá nad Karlovou odvahou a odhodláním dělat to, co považuje za správné. "Nikdy nekalkuluje s tím, jaké by to pro něj mohlo mít negativní důsledky, ale když je přesvědčen, že je to správné, tak si za tím prostě jde," říkáv rozhovoru pro kafe.cz. "Také samozřejmě množství času, energie a majetku, které věnuje svému úsilí o zlepšení podmínek pro všechny, je objektivně obdivuhodné."

Jaký má Lilia názor na muže u porodu?

Lilia se také dělí o svůj názor na trend přítomnosti mužů u porodu. "Pokud jde muž k porodu jen proto, že se cítí pod tlakem nebo že je to módní trend, může to být spíše na škodu," říká. "Je velmi důležité, aby žena vnitřně cítila, že se může se svým partnerem uvolnit, důvěřovat mu a především se před ním nestydět."

Přesto Lilia prozrazuje, že Karel byl přítomen u porodu obou jejich dcer a že to pro pár byl silný a intimní okamžik. Zdůrazňuje však, že pro úspěšný porod je důležitá komunikace a příprava.

Co se týče její vlastní zkušenosti s porodem, Lilia ji popisuje jako "úžasnou" a za hladký porod syna Karla vděčí nepřetržité péči porodní asistentky. Vyzdvihuje také význam péče porodní asistentky, která v České republice zatím není standardem, a důležitost znalosti rodičky po zdravotní i psychické stránce pro kvalitní péči.

Je zřejmé, že Lilia si váží pouta mezi partnery a důležitosti důvěry a komunikace v jakémkoli vztahu, ať už jde o porod nebo každodenní život. Zdá se, že s Karlem po boku našla partnera, který chápe a podporuje její nejodvážnější myšlenky a nápady.