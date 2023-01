Lilia Khousnoutdinová o tom, jak vypadají Vánoce s miliardářem: Nebylo cukroví!

Zdroj: Instagram

Nahlédněte do hřejivých svátečních tradic Lilie Khousnoutdinové, manželky miliardáře a neúspěšného kandidáta na prezidenta Karla Janečka, která se podělila o svůj unikátní přístup k oslavám Vánoc a o svůj důraz na udržitelnost a rodinu.

V připravovaném rozhovoru pro kafe.cz se Lilia rozpovídá o jedinečných vánočních tradicích své rodiny, o svých úvahách o udržitelnosti a o svých osobních předsevzetích do nového roku. Podělí se o pohled do svého života od vzpomínek na dětství až po současnou rodinnou dynamiku a také o to, co je pro ni nejdůležitější. Připravte se dozvědět se více o této zajímavé ženě.

Lilian Khousnoutdinová totiž není běžnou fanynkou Vánoc. Místo aby se oddávala typickým konzumním tradicím svátků, zaměřuje se Lilian na udržitelnost a trávení kvalitního času se svými blízkými. Podle Lilie jsou Vánoce u nich doma časem rodiny a pospolitosti. Sejdou se všechny jejich děti a širší rodina, někdy pozvou i blízcí přátelé. Alespoň u nedávno proběhlých Vánoc to tak bylo.

Vánoce bez cukroví nikomu nevadili

„A udělalo mi to obrovskou radost. Jen tedy ne konkrétně u štědrovečerního stolu, protože tu největší oslavu jsme měli na již zmíněný slunovrat,“ svěřila se Lilia s tím, že při takovém setkání ani moc neřeší jídlo. „Určitě je potřeba, aby se všichni nějak najedli, ale upřímně, řeším to úplně nejmíň z celé oslavy. Musím se také přiznat, že byť jsem chtěla, nakonec jsem letos ani neupekla žádné vánoční cukroví a jak se zdá, nikdo si toho moc nevšiml.“

Lilian a její manžel Karel Janeček mají dohromady šest dětí z různých vztahů, a tak jsou jejich vánoční setkání rodinnou záležitostí. Ale místo toho, aby se Lilian soustředila na hmotné statky, dává přednost ekologickým postupům a obdarovávání těch, kteří to potřebují.

Ekologické Vánoce plné pomoci

"Snažím se pořizovat raději méně a spíše kvalitní, zdravé a dobře vyrobené věci z přírodních materiálů," vysvětlila Lilian. "Tento rok jsem pak nově zavedla i ekologické balení, takže používám doslova krabičky z DPD. Přijde mi to jako dobrý nápad, protože předtím mě vždycky vyhazování balicích materiálů trápilo."

Lilianiny charitativní snahy však nekončí jen u ekologických obalů. Se svým manželem plánuje zavést virtuální e-shop Nadace Propolis, kde budou moci lidé nakupovat dárky pro potřebné. "V Londýně jsem to zažila doslova jako fyzický obchod a je to zajímavé, kupovat bundy například dětem, které je nemají a neodnést si nic, jen alespoň trošičku lepší pocit ze světa," říká.

V uplynulé sváteční sezóně tak Lilian šla příkladem, jak slavit smysluplněji a s větším dopadem.