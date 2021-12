Lilia Khousnoutdinova Janečkovo příjmení nepřevezme, čeká je ještě druhá svatba

Zdroj: Profimedia

Karel Janeček a Lilia Khousnoutdinova si v úterý řekli své ano v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Svatba byla velmi netradiční. Dvojici oddala farářka Martina Viktorie Kopecká, finalistka taneční soutěže StarDance. Lilia si k překvapení všech nevzala příjmení svého muže a dvojice navíc chystá ještě druhý obřad v létě.

Karel Janeček byl v minulosti ženatý dvakrát, s první manželkou Michaelou má dcery Viktorii a Amálii, s druhou ženou Mariem syna Yanise. Khousnoutdinova byla vdaná jednou a z prvního manželství má syna Lea.

Společnými potomky dvojice jsou dcera Isabela a syn Karel George, který se narodil letos v létě. Vztah Janečka a jeho kněžky lásky nezačínal zcela standartním způsobem, jelikož v té době ještě miliardář vyznával polyamorii a udržoval poměr s více ženami najednou.

Khousnoutdinova ale dokázala Janečka zcela zkrotit tak, že se dobrovolně vzdal své vášně pro něžné pohlaví. Dvojice uzavřela jakýsi náboženský svazek již v roce 2017 při obřadu v Bhútánu, manželství ale nebylo právně platné.

Troje svatební šaty a pečlivě vybrané datum

Datum 21. 12. 2021 rozhodně nebylo náhodné. Matematik Janeček je velkým milovníkem číslice 21. Podle něj má "jednadvacítka" fenomenální význam a dá se označit jako číslo našeho vesmíru.

Výběr modelů na den D krásná Lilia také nepodcenila a na svatbu si přichystala hned troje šaty. Na obřadu se ukázala v šatech z dílny Andrey Vytlačilové, na slavnostní oběd pak vynesla róbu od slavné návrhářky Blanky Matragi.

"Její tvorbu mám velmi ráda. Když jsem ještě studovala výtvarné umění a maturovala jsem, její šaty pro mě byly ohromnou inspirací. Toto je splněný sen. Do kostela ale některé šaty nepřipadají v úvahu, protože bych umrzla," prozradila trojnásobná maminka v pořadu Showtime na Primě.

Změnu příjmení Lilia odmítá

Novomanželé se rozhodli, že si ponechají svá příjmení a překvapivě na tomto trvala hlavně Lilia. "Nesouzním s tím, s touhle tradicí. Přišlo mi milé, a navrhovala jsem to oběma svým manželům, že bychom si vytvořili nové příjmení. To mi dává smysl. Nová rodina, vstupujeme spolu na novou životní cestu a vytvoříme si nové příjmení. Ani jeden nechtěl, že je pro ně jejich příjmení důležité. A pro mě je moje příjmení také důležité. Takže sorry jako," vysvětlila Khousnoutdinova super.cz.

Manželka Karla Janečka dodala, že v některých státech je ponechání rodného příjmení zcela běžné.

Jelikož bylo nutné během obřadu dodržovat protiepidemická opatření, chtějí manželé ještě uspořádat jeden obřad v létě, kam plánují pozvat více přátel a udělat pořádnou oslavu.

