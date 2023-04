Limonádový Joe: Měl ho hrát Gott, ale neuspěl, aktérům často hrozila smrt

Zdroj: Hadač / CNC / Profimedia

Limonádový Joe patří k nejpopulárnějším snímkům své doby a málokdo ví, že původně měl hlavní roli ztvárnit Karel Gott. Nakonec ve filmu můžeme slyšet pouze hlas zesnulého Slavíka, který k dílu neodmyslitelně patří. Co dalšího jste o oblíbené komedii nevěděli?

Legendární film režiséra Oldřicha Lipského vznikl podle divadelní hry Jiřího Brdečky, který námět původně zpracoval jako román.

V dobách, kdy měl snímek premiéru v kinech, byla parodie u nás ještě poměrně vzácným žánrem. Přesto měl Limonádový Joe u diváků obrovský úspěch.

Hlavní roli Joa měl nejprve ztvárnit Jiří Kodet, který se již učil scénář a dokonce už měl i přiděleného koně a ušitý kostým. Do osudu ovšem paradoxně zasáhla jeho matka, herečka Jiřina Steimarová. "Došla za režisérem Oldřichem Lipským a scenáristou Jiřím Brdečkou a řekla jim, ať jejímu synovi tu roli nedávají, protože se na ni nehodí," prozradila hercova manželka Soňa Kodetová. Tvůrci filmu pak uvažovali o Gottovi, vše ale dopadlo úplně jinak.

Kluk z kaskadérů byl v bezvědomí

Na doporučení Steimarové hlavní roli nakonec dostal sólista Hudebního divadla v Karlíně Karel Fiala. Pěvecké party nazpíval Karel Gott (Za Květu Fialovou zpívá Yvetta Simonová pozn. redakce), který si měl v parodii na romány z Divokého západu také zahrát. Kvůli angažmá v Německu ale musel známý zpěvák nabídku odmítnout.

Při natáčení byl přítomný tým kaskadérů, kteří se účastnili rvaček, přestřelek i jezdeckých scén. Ve skutečnosti se jednalo o vzpěrače, zápasníky a boxery, jelikož povolání kaskadér ještě prakticky neexistovalo. Při rvačkách se komparzisté tedy opravdu mlátili a snímek se pak dočkal pochval i u zahraničních kritiků.

Během natáčení šlo několikrát i o holý život. "Jednou mi někdo podal normální židli z bukového dřeva, což jsem ale vůbec netušil. Vzal jsem ji a jak bylo ve scénáři, o někoho rozbil. Ten kluk z kaskadérů, co to koupil, byl pak dlouhou dobu v bezvědomí. A Josef Hlinomaz se zase zranil, když mě kopl kolenem do hlavy. Mně nic nebylo, ale on se chudák z toho zotavoval několik týdnů. Pepík měl vůbec smůlu. V té scéně, jak rozkouše housle, které byly celé z cukru si pořezal celé patro," zavzpomínal Zdeněk Srstka.

I Karel Fiala si zažil jeden velice adrenalinový moment na place. "Režisér chtěl, abych měl v klíně hlavu koně. Takže ho celého svázali. Zadní i přední nohy a dotáhli ho ke mně, aby se necukal. Jenže to bylo vidět v záběru, takže ho zase rozvázali. No a v tom se kůň splašil a táhl mě za ním. Naštěstí se jim ho podařilo po chvíli zastavit, ale měl jsem namále," popsal herec děsivý zážitek.

