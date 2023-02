Slzy, alkohol a dojemné gesto: Rozvod Genzera a Finkové proběhl netradičně

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Linda Finková se nedávno rozvedla s komikem a hercem Richardem Genzerem. Žili sice odděleně už několik let, na rozvod přišel čas až teď. Herec Finkovou opustil v roce 2012.

Richard ani po rozchodu s Lindou životní lásku nenašel. V posledních měsících navštěvuje společenské akce sám a prohlašuje, že se mu stýská po bývalé partnerce Pavlínce. Vztah s půvabnou blondýnkou trval čtyři roky.

Rozvod s humorem

Oficiální rozvod odkládali dlouhých jedenáct let, mohlo za to i jejich časové vytížení. „Ještě je manžel, zatím. Ale už podnikáme kroky. Už to brzo dopadne. Ale jsme v klidu, my se těšíme. Zjistili jsme, že ten termín máme oba volno. Chtěli jsme u toho oba být. Soudce se divil, že většinou u toho lidi nechtějí být, posílají za sebe někoho. Ale my si uděláme selfíčko, pak si dáme panáka a užijeme si to,“ plánovala Linda v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Dojemné gesto

K rozvodu se po svém postavil i bavič Richard Genzer. „Bylo to úplně v pohodě. Přinesl jsem jí kytku, to tam prý ještě nikdy neviděli,“ prozradil v pořadu Showtime. „A když četli rozsudek, vstali jsme, poplakali si a šli jsme zase každý po svých,“ přiznal otevřeně.

Nahota v bytě

Bývalý pár má spolu už dospělou dceru Viktorii a syna Matyáše. Linda prozradila, že ne vždy bylo soužití s dvaadvacetiletou dcerou idylické. „Dceři vadilo, že chodím doma nahá. Ale já nechodím normálně doma nahá. Před dcerou klidně, ale třeba ráno, když se převlíkám v koupelně, tak se nezačnu schovávat. Ale že bych přišla k obědu nahá, to ne,“ práskla na sebe s vtipem.