Zpěvačka Linda Finková: PRAVDA O ROZVODU s Richardem Genzerem

„Rozvod je pro nás jen formalita, oba už máme svůj život, své partnery. Já to manželovi opravdu přeju, jako vím, že on to přeje mě. Ale prostě rozvod zatím není na pořadu dne. Až to bude nezbytné, uděláme to, ale teď je to pro nás něco, co by nás zdržovalo,“ dodává Linda.