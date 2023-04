Rybová promluvila o sexuálních scénách: Se Standou Majerem nebylo co rozmýšlet

Zdroj: TV Prima

Televize Prima má nový detektivní seriál Zákony vlka. Jeho vznik provázela dramata nejen před kamerou, ale i za ní. Náročné scény si vyžádaly kaskadéry, zranění se ale nevyhnula ani hereckým hvězdám a extrémní počasí zastavilo natáčení prvního dílu kvůli nebezpečí pro herce i štáb. Své o tom může odvyprávět i představitelka Sáry Linda Rybová.

Sára žije život, ve kterém není šťastná. Rodina, pečující manžel, klid – na první pohled vše, po čem touží každá žena. Její povaha je ale divoká, a tak se cítí velmi spoutaně. To se ale změní ve chvíli, kdy se na scéně objeví její dávná láska Robert.

Roberta ztvárňuje miláček žen Stanislav Majer. „Robert není typický hrdina, je to lupič – a já jsem loupežníka ještě nikdy nedělal,“ prozradil o své postavě charismatický herec. S obsazením je spokojená i samotná Linda, která si seriálového parťáka nemůže vynachválit.

Loupežník Standa Majer

„Kromě toho režie Marka Najbrta, kamera Martina Štěpánka, temný detektivní příběh a pro mě love story a v hlavní roli Standa Majer… Nebylo co rozmýšlet,“ uvedla herečka a s ódou na Majera pokračuje: „Těšila jsem se. Se Standou Majerem se známe, ale nikdy jsme spolu nepracovali. A bylo to takové, jaké jsem si myslela, že to bude. Dobré. Negativa bych vám asi neřekla, ale nebyla. Standa je pro tu roli skvěle vybraný. Je proměnlivý a umí být takový, že nevíte, co je zač. Není na první dobrou.“

Erotické scény ji znervózňují

Protipólem Majera je Sářin manžel, kterého hraje Jan Vondráček. Linda přiznává, že Vondráček je velký vtipálek a rozesmával ji, i když spolu natáčeli erotické scény. Z těch je Rybová extrémně nervózní a přiznává, že před kamerou se nikdy nesvlékala. „Panák mi nepomůže, to bych asi ani nepromluvila. Já jsem na to extrémně citlivá a musím říct, že to oceňují i moje děti. Když mě náhodou vidí ve filmu nebo televizi a k něčemu se schyluje, křičí: „Mami, ne, že se nesvlíkneš!“

V dalších rolích se objeví Josef Polášek, Kristýna Frejová, Martin Donutil, Martin Myšička nebo Tomáš Jeřábek.

