Lindsay Lohan: Z krásné dětské hvězdy zničená pětatřicátnice

Před pár dny oslavila herečka Lindsay Lohan pětatřicáté narozeniny a jak se zdá, konečně dospěla. Z krásné dětské hvězdy se totiž v průběhu let propila a profetovala v trosku, která měla několikrát dokonce problémy se zákonem. Jak je na tom nyní a kam se ubírá její život?

Už jako dítě oslnila Lindsay Lohan filmový svět a vypadalo to, že bude mít krásný život a hvězdnou kariéru. Bohužel však slávu neunesla a zlákal ji svět večírků, drog a alkoholu. Nakonec dokonce skončila několikrát ve vězení či u soudu, o sérii odvykaček nemluvě. Nyní, zdá se, konečně dospěla a začala se chovat zodpovědně. Koupila si v Řecku hotel a začala podnikat.

V devíti letech začínala Linsay jako dětská modelka. V deseti si jí všimli producenti a nabídli jí roli v telenovele Another World. Tam uspěla a další role na sebe nenechala dlouho čekat. Šlo dokonce o dvojroli ve filmu Past na rodiče, ve kterém si zahrála dvojčata, která chtějí dát dohromady své rodiče. Tento snímek z ní udělal velkou hvězdu.

Z dětské hvězdy pád na dno

Pak už následovaly hity jako Mezi námi děvčaty nebo Protivný sprostý holky. V roce 2004 dokonce vydala své hudební album Speak. V té době ji miliovaly miliony fanoušků po celém světě.

Bohužel právě při natáčení filmu Protivný sporstý holky došlo ke zlomu, kdy si Lindsay přičichla k večírkům, alkoholu a špatné společnosti. Bulvární novináři se zaměřili na její osobní život, rozvod rodičů a snažili se mladou herečku při něčem načapat. Netrvalo dlouho a Lohan to nezvládla. Začala pít a fetovat.

Po několika letech bujarých večírků bylo vidět, jak se z krásky stala vyžilá a zničená žena. Podstoupila několik odvykaček. Také měla několik problémů se zákonem, skončila ve vězení a byla u soudu. V roce 2009 se zdálo, že má to nejhorší za sebou. Vrátila se na filmová plátna, ale bohužel nevydržela být čistá. Roku 2012 opět propadla alkoholu a drogám.

Léčebna i problémy se zákonem

Z léčebny se vrátila roku 2013 a zdá se, že od té doby je čistá a snaží se sekat dobrotu. Sice už moc nehraje ve filmech, ale nedávno si koupila hotelový resort v Řecku, ze kterého vysílá vlastní pořad svým fanouškům. Nyní je prý hotel na prodej, ale může jít jen o spekulace, protože to dle sociálních sítí nevypadá, že by se z něj herečka stěhovala.

Nyní 2. července oslavila herečka 35. narozeniny, tak snad o sobě konečně může říci, že je dospělá a šťastná. Bylo by na čase. Už si toho prožila dost a má věk spíše na zakládání rodiny, než na toulky po barech a drogové eskapády. Tak uvidíme, co si na nás do dalších let vymyslí.

