Řízení pod vlivem, drogy i krádeže: Těhotná Lindsay Lohan má pestrou minulost

5

Lindsay Lohan

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Lindsay Lohan se už v dětství stala jednou z nejvýraznějších tváří Hollywoodu. Přecházela z role do role a její sláva strmě stoupala. To si ale začalo brzy vybírat svou daň. Lindsay propadla alkoholu, drogám a nakonec zcela zmizela ze světa filmu. Nyní ale zažívá velký návrat na stříbrná plátna. A co víc, letos se stane matkou.

Herečka Lindsay Lohan dodnes zůstává ukázkovým příkladem toho, co s člověkem dokáže udělat rychle nabitá sláva a také velký přísun peněz. Jakožto ještě malá holčička získala své první filmové role a její život se rázem otočil o 180 stupňů. Během dospívání se ale začala postupně dostávat do mnoha problémů. Začala pít, holdovala drogám a plnila titulní stránky novin různými skandály. Pamatujete si na ty největší z nich? Řízení pod vlivem Lindsay Lohan několikrát ohrozila život svůj i život ostatních, když usedla za volat pod vlivem alkoholu nebo kokainu. Za to byla poprvé zatčena podle webu The Things v roce 2007. Z pobytu za mřížemi se ale nepoučila a řídila pod vlivem návykových látek ještě několikrát. Problémy s drogami Užívání drog se u Lindsay stupňovalo a nakonec u ní bylo na denním pořádku. Kvůli závislosti přišla o několik rolí a někteří režiséři s ní odmítali spolupracovat. V jednu chvíli si už i sama herečka začala uvědomovat, že je třeba problém řešit, a nastoupila do léčebny. A rozhodně ne jen jednou. Krádež šperků Navzdory tomu, že měla Lindsay na své bankovním účtu miliony dolarů, rozhodla se krást. V roce 2011 v jednom klenotnictví v Los Angeles ukradla náhrdelník v hodnotě 2 500 dolarů (zhruba 50 tisíc korun). Při krádeži byla ale chycena a putovala do vězení. Odešla s trestem odnětí svobody na 4 měsíce a 300 hodinami veřejně prospěšných prací. Smutné je, že k incidentu došlo jen 3 týdny poté, co opustila léčebnu, kde se měla zbavit závislosti. Srazila chodce Její řízení pod vlivem drog a alkoholu jednou skončilo málem smrtí. V roce 2012 totiž Lindsay srazila autem chodce, za což byla zatčena. Ten samý rok byla rovněž zatčena poté, co se dostala do potyčky v jednom z klubů. Chtěla unést dítě V roce 2018 se na internetu začalo objevovat zvláštní video, na kterém Lindsay nabízí pomoc rodině syrských uprchlíků. V krátkém klipu jde za rodinou a nabízí jí, že jedno z dětí vezme s sebou na hotel a budou se dívat na film. Rodina ale odmítá a odchází od Lindsay pryč. V tu chvíli ale herečka jedno z dětí popadne a chce s ním utéct, přičemž jí matka dítěte uhodí do obličeje a syna si vezme zpět. Lindsay byla podle mnohých v danou chvíli pod vlivem drog. V posledních letech se ale naštěstí, zdá se, dala Lindsay konečně po mnoho neúspěších dohromady. Vrací se na filmová plátna a raduje se také v osobním životě. Jak oznámila na sociální síti, je těhotná. Nesmí vám uniknout 4 Tereza Hlůšková zavzpomínala na práci společnice: Je to hnus spát s cizími muži Tereza Hlůšková skončila za pašování heroinu na čtyři roky v drsném pákistánském vězení. Česká pašeračka dlouho zvažovala sepsat svůj příběh do… Nesmí vám uniknout 5 Deprese i sexuální napadení: Jak šel čas s oscarovým Brendanem Fraserem Brendan Fraser v noci na dnešek vyhrál Oscara za nejlepšího herce ve filmu Velryba. Během svého projevu byl dojatý a děkoval těm, díky kterým…