Nebyla to jen Lindsey Vrána: Kuriózní smrt hvězd! Pád z kola, otrava, utonutí!

Celým Českem otřásla informace o hrůzné smrti manželky hokejisty Petra Vrány. Lindsey Vrána se vydala na led pro své štěňátko, zaplatila za to ale životem! Tato podivná nehoda ale není zdaleka jediná, kterou v historii pamatujeme.

1. Lindsey Vrána

Lindsey a Petr Vránovi měli nedaleko nádrže Slezská Harta na Bruntálsku chatu. Podle serveru Blesk.cz manželé rádi trávili společné chvíle na kajacích. V osudný den se vydala Lindsey venčit svého pejska, ten se jí ale zaběhl právě na zamrzlou plochu vodní nádrže a ona se rozhodla pro něj dojít.

Tenký led ale bohužel váhu dospělé ženy neudržel a propadl se pod ní. Záchranáři se pak pokoušel dlouhých 90 minut manželku hokejisty objevit, když se jim to konečně podařilo, bylo bohužel pozdě.

2. Jiří Šlitr

Velice podivnou smrtí zemřel slavný skladatel a všestranný umělec Jiří Šlitr. Dožil se pětačtyřiceti let a společně s ním zemřela i jeho osmnáctiletá milenka Jitka Maxová. K celé události došlo 26. prosince 1969 ve Šlitrově ateliéru na Václavském náměstí.

Jiří Šlitr pozval svou rodinu na sváteční oběd. Když dojedli, Jiří Šlitr odešel se slovy, že si ještě musí něco zařídit, předtím ale pustil příbuzným svou desku "Jó, to jsem ještě žil" Když se hudebník dlouho nevracel, příbuzní ho začali hledat. Při průjezdu Václavským náměstím si Šlitrův švagr všiml auta, které bylo na náměstí zaparkováno. Díky němu objevili i byt, ve kterém se skladatel nacházel. Dveře do Šlitrova ateliéru byly zamknuty a plynoměr běžel. Policie nalezla Šlitra ležícího v posteli s Maxovou. Ani jeden z nich nebyl naživu, byli otráveni svítiplynem, který unikal z plynového topidla, kterým si v ateliéru přitápěl.

3. Vladimír Tesařík

Tragicky zemřel i zpěvák z populární kapely YOYO Band, Vladimír Tesařík. Poslední květnovou sobotu se jel hudebník projet do Stromovky na kole.

Tesařík se jel provětrat před večerním představením, z kola ale při zpáteční cestě upadl. Pád zprvu nevypadal nijak hrozivě a zpěvák myslel, že to odnesl jen odřeninami a polámanou klíční kostí. Svírala ho palčivá bolest a z ucha mu tekla krev. Zavolal proto svému bratrovi a řekl mu, co se právě stalo. Ujistil ho, že nejde o nic vážného a jejich hovor přerušil až záchranář, který dorazil v přivolané sanitce. To bylo naposledy, co spolu sourozenci mluvili.

Během převozu do nemocnice upadl Vladimír Tesařík do kómatu. Rodina, kolegové i lékaři doufali, že ho z umělého spánku po dvou dnech probudí a jeho stav se stabilizuje. Obrátili se dokonce na léčitele a zkoušeli akupresuru. Nic z toho se však nestalo a po devíti dnech bylo jasné, že je se zpěvákem zle. Třetí pokus na jeho oživení byl neúspěšný a Vladimír Tesařík zemřel. Yo Yo Band za něj nehledal náhradu a první koncert se odehrál pouhé tři týdny po zpěvákově smrti!

4. Václav Kotek

V roce 2019 zahynul velice nešťastnou náhodou člen Divadla Járy Cimrmana a otec Vojtky Kotka, Václav Kotek.

I v tomto případě šlo o tragickou nehodu, herec upadl ve svém domě na Karlštejnu, kam se přestěhoval z Prahy.

5. Jiří Hrzán

Kvůli své zálibě v ženách zemřel i populární herec Jiří Hrzán. Jedné 22. září 1980 šplhal k milence po hromosvodu v pražské Ladově ulici číslo popisné 2042/7 a spadl pátého patra!

Hrzán zemřel, těžce zraněný, až po dvou dnech, tedy 24. září 1980 v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí ve věku 41 let. Je pochován v rodinné hrobce v Táboře.

6. Jiří Štaidl

Nedávno zemřel Ladislav Štaidl, skladatel a podnikatel po třech týdnech prohrál svůj boj s covidem-19. Jeho bratr Jiří zemřel ale o mnoho let dříve, dožil se pouhých třiceti let.

Textař, scenárista, hudebník a divadelní manažer Jiří Štaidl, našel předčasnou smrt při tragické dopravní nehodě, která se stala v Říčanech.

Talentovaný muzikant ve svém tmavozeleném renaultu 17 TL uháněl 9. října 1973 na plný plyn směr Jevany. Vedle sebe měl milenku a v sobě údajně několik panáku tvrdého alkoholu. Když mu pak z vedlejší silnice vjel do cesty náklaďák, Štaidl strhl volant. Při děsivém střetu vyletěl slavný z auta rovnou do svodidel, zatímco dívka skončila na zadním sedadle. Jiří Štaidl byl na místě mrtev, spolujezdkyni se zázrakem podařilo přežít.