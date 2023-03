Před babičkou vyměnila zámky: Dědické řízení u Presleyových nabírá na obrátkách

Zdroj: Profimedia

Po úmrtí jediné dcery Elvise Presleyho, Lisy Marie Presley, by leckdo čekal, že bude celá rodina držet pohromadě a navzájem se budou v nelehkých časech podporovat. To se ale rozhodně neděje. Naopak. Matky Lisy Marie, Priscilla Presley, je na ostří nože se svou vnučkou Riley Keough, která je podle závěti jedinou dědičkou. A vztahy mezi babičkou a vnučkou se stále vyostřují.

Když v lednu 2023 náhle zemřela teprve čtyřiapadesátiletá dcera Elvise Presleyho, Lisa Marie Prasley, všichni zůstali v šoku. Nejvíce snad ale její matka Priscilla Presley, kterou by ani ve snu nenapadlo, že se svou vlastní dcerou nebude schopna oslavit ani její pětapadesáté narozeniny. Kdo by ale doufal, že po smrti dcery bude mít o to blíže ke své vnučce Riley Keough, ten by se šeredně spletl.

Válka o dědictví

Po smrti Lisy Marie se totiž ukázalo, že dcera Elvise Presleyho už před několika lety nechala změnit závěť, ze které zcela vyškrtla svou matku a také manažera. Jako jediné správce svého majetku v ní zanechala podle webu Daily Mail jen dceru Riley Keough a také svého syna Benjamina. Benjamin ovšem před třemi lety spáchal sebevraždu, a tak celé dědictví připadá jen Riley. S tím ale babička rázně nesouhlasí. A dokonce se snaží závěť právně napadnout a chce svou vlastní vnučku hnát k soudu.

S babičkou se nemazlila

Namísto společného truchlení a podpory se tak rozpoutala válka. Riley má ovšem už své babičky tak akorát dost a rozhodla se rázně zakročit. V sídle Graceland, které dnes částečně slouží jako muzeum a dříve v něm bydlel sám Elvis, nechala vyměnit zámky u dveří, aby se do domu nemohla její babička dostat.

Podle zdroje z jejich rodiny spolu babička s vnučkou vůbec nemluví a panuje mezi nimi obrovské napětí. A není se čemu divit. Priscilla vyškrtnutím ze závěti přišla o obrovské peníze v řádech několika desítek milionů korun.