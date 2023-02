Manželé Lisy Marie Presley: První spáchal sebevraždu, poslední byl prý pedofil

Zdroj: Profimedia

Jen, co se dcera slavným rodičů narodila, začala žít veřejný život v záři reflektorů, což jí nedělalo dobře. I když by se mohlo zdát, že prožívala život v přepychu, bylo to pro ni spíše utrpení, které se podepsalo na jejím dalším životě.

Jediná dcera slavného zpěváka Elvise Presleyho a herečky Priscilly Presley, Lisa Marie, zemřela v nedožitých 55 letech před pár týdny. Dnes by tato kráska měla narozeniny, bohužel je už neoslaví. Odešla v nemocnici na zástavu srdce.

Lisa Marie sice vyrůstala v luxusním prostředí, ale její rodiče měli do výchovných vzorů opravdu daleko. Žila tak na střídačku u otce Elvise a matky Priscilly. Když našla svého otce mrtvého, natrvalo se musela přestěhovat matce. Pak začalo její divoké období, kdy vyzkoušela snad všechny drogy světa a navíc v divokých kombinacích.

V osmnácti našla pomoc u scientologické církve

V osmnácti však dostala strach, že skončí jako Elvis a začala hledat pomoc. Tu našla u scientologické církve, ke které ji dovedla matka. Seznámila se tam i se svým prvním manželem, kytaristou Dannym Keoughem. S tím počala dvě děti, dceru Daniellu a syna Benjamina. I přesto, že manželství vydrželo jen několik let, pár zůstal přáteli, proto byl pro Lisu Marii obrovský šok, když její bývalý spáchal v roce 2020 sebevraždu.

Říká se, že se s Dannym Lisa rozvedla právě kvůli Michaelovi Jacksonovi. S tím to prý ale nebyla pravá láska, šlo spíše o kalkul. Zpěvák byl totiž tehdy obviněn z obtěžování třináctiletého chlapce. Touto svatbou chtěl tedy král popu skrýt své choutky, o kterých si tehdy vyprávěl už celý svět. Vydrželi spolu jen dva roky, než majitel Neverlandu usoudil, že stačí a s dcerou Elvise se rozešel. Lisa následně tvrdila, že zpěváka opravdu milovala.

Se čtvrtým manželem žila deset let, než ho obvinila z pedofilie

Několik následujících let se Lisa Marie hledala i pěvecky, když se jí v 2003 začalo dařit s deskou To Whom It May Concern, seznámila se se svým třetím manželem. Tím nebyl nikdo jiný než oblíbený herec Nicolas Cage. O dva roky později se pár však rozváděl.

Jen rok po rozvodu, v roce 2006, se vdávala počtvrté. Vzala si muzikanta a producenta Michaela Lockwooda. S tím má dvojčata Harper a Finley. Vypadalo to, že manželství jen vzkvétá a pár se opravdu miluje. Vydrželi spolu deset let, než Lisa opět položila rozvodové papíry na stůl. Do toho manžela obvinila z pedofilie.

V té době však byla opět závislá na lécích a nechala se tedy zavřít do léčebny. Bála se, že skončí stejně jako její otec. Bohužel se tak stalo a to, čeho se bála celý život, že nechá děti samotné, se naplnilo. Zemřela 12. ledna 2023 na zástavu srdce.

Zdroje: US Magazine, People