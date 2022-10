Věčně nevěrná Luba Skořepová: Milenec a manžel s ní žili pod jednou střechou

Zdroj: Tilen Vajt/Profimedia

Rozhodně nebyla žádnou stydlivkou a milenců měla za svůj život požehnaně. Dokonce napsala knihu, kde otevřeně přiznala, kolik jich bylo, i že byla téměř každému z nich nevěrná. Jestli ale milovala něco víc než muže, bylo to divadlo, tomu byla věrná celý život.

Luba Skořepová byla v mládí velká svůdnice, která se s muži příliš nepárala. Stejně rychle jako se uměla zamilovat, se uměla i odmilovat. Ulítávala si na mladších, malých, drobných a hubených mužích, o které by jiná ani nezakopla.

„Všechny muže jsem opustila já. Dodnes si ale pamatuji tu bolest z rozchodu, kterou jsem prožila někdy kolem čtyřiceti nebo padesáti. To už si nepamatuji. Jen tu bolest cítím dodnes,“ napsala Skořepová v knize Nejsem už holka.

Každého muže opustila ona, kopačky dostala jen jednou

„Tehdy jsem jela svým trabantem na zahrádku trhat višně a cestou mě stopnul mladý voják. Nabídl se, že mi s višněmi pomůže, a vznikla z toho láska jako trám. Jenže po čtrnácti dnech mi oznámil, že musí odjet za svou snoubenkou,“ prozradila svůj jediný rozchod, kdy muž opustil ji.

Luba se dvakrát vdala, ale bohužel nikdy manželství nevydrželo. Nedokázala být totiž věrná. S prvním manželem Josefem Pehrou dokonce čekala dítě, které ale kvůli autonehodě potratila a pak už nikdy neotěhotněla. Bohužel měl tento incident velkou váhu na tom, proč manželství nevydrželo. Luba ho opustila. Pehra si našel novou ženu, která ho po čase ale také opustila. Muž nemohl tyto dvě zrady překousnout, tudíž nakonec spáchal sebevraždu. Oběsil se na klice od dveří.

Byla dvakrát vdaná, ale žádné manželství nevydrželo

Podruhé se Skořepová vdala za dramatika Pavla Hanuše. Ten bohužel hodně pil, tudíž bylo jejich manželství dosti divoké a bouřlivé.

„Každou chvíli jsem mu byla nevěrná, ale ctila jsem jeho spisovatelskou vášeň. Proto dostal pokoj sám pro sebe, aby měl klid na tvorbu. Ale asi to moc nešlo, protože jsem si do našeho bytu nastěhovala svého milence a on byl nucen jeho přítomnost snášet,“ přiznala dokonce ve své knize herečka. Samozřejmě moc dlouho společné soužití s milencem nesnesl a s Lubou se rozvedl.

Ani před smrtí nebyla herečka sama, i přes svůj požehnaný věk trávila čas s mladíkem, který jí dělal asistenta, ale pomáhal jí třeba i s oblékáním. Herečka prostě neuměla být bez mužské přítomnosti ani ve stáří.

Zdroj: Kniha Nejsem už holka, autorka Luba Skořepová