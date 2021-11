Lockdown pro neočkované v ČR? Stát se to může, říká poradce AntiCovid týmu

Rakousko zavedlo lockdown pro neočkované.

V pondělí začal v Rakousku platit unikátní lockdown pro neočkované. V praxi to znamená, že lidé, kteří nemají dokončené očkování, musí zůstat doma a ven mohou jen za účelem nákupu nezbytně důležitých věcí. Tamní vláda tímto krokem reaguje na rychle se zvyšující počty nově nakažených koronavirem. S novým lockdownem v sousedním Rakousku se mnozí zajímají o to, zda by obdobné nařízení nemohlo vstoupit v platnost i na území České republiky, jejíž čísla jsou taktéž alarmující.