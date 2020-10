Žije na ulici a má problémy s drogami: Bývalá modelka se změnila k nepoznání

Nyní byla zachycena na fotografiích a na první pohled je zřejmé, že by v nenápadné bezdomovkyni půvabnou modelku poznal skutečně málokdo. Loni před sebou na fotkách tlačí vozík s nejrůznějším harampádím a vypadá značně zmateně. Pro deník The Sun se však nechala slyšet, že se jí daří dobře. „S Jeremym jsem v posledních letech nemluvila. Nemám moc přátel. Daří se mi ale dobře a nepotřebuji ničí pomoc,” nechala se někdejší kráska slyšet.

„Přišla jsem o dvě zaměstnání a všechno se začalo rozpadat. Je to několik let, co takhle žiju. Nemám žádný telefon. Mám jídlo a mám kde spát. Tu a tam seženu nějaké peníze a jídle je v odpadcích u obchodů. Je ho tam hodně,” řekl bývalá modelka, která opakovaně odmítla pomoc se závislostí od nejrůznějších organizací.