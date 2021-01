Lorenzo Lamas už nemá vlasy ani svaly: Z šesti manželství mu zůstalo šest dětí

Lorenzo Lamas se narodil do herecké rodiny, přičemž si první roli střihl právě se svým otce a to ve filmu 100 pušek. Šlo tehdy pouze o epizodní roli, ale byl to start Lorenzovy kariéry.

Na vojenské škole se však začal zajímat o bojová umění, čehož režiséři využívali při jeho rolích. Často hrál filmové a seriálové drsňáky, kteří mají charisma, jsou sexy a oslní každou ženu. Lorenzo zůstal lásce k bojovým sportům věrný dodnes a provozuje jich hned několik.