Love Island zaplavily proudy vody: Zorka Hejdová popsala tropickou bouři

Zdroj: Profimedia

Reality show Love Island se potýká s problémy. Jeden z Kanárských ostrovů, kde se pořad natáčí, totiž nečekaně zasáhla bouře a všichni soutěžící museli vilu opustit. Situaci na ostrově pravidelně na svém Instagramu monitoruje Zorka Hejdová, která je moderátorkou letošního ročníku reality show. Naštěstí se počasí poměrně rychle umoudřilo a vypadá to, že evakuace obyvatel nakonec nebude mít vliv na natáčení a diváci se dokonce dočkají speciální epizody.

Televize Nova oznámila evakuaci soutěžících Love Islandu kvůli bouři Hermine, která zasáhla velikou část ostrova Gran Canaria.

"Z důvodu tropické bouře Hermine na ostrově Gran Canaria se muselo pozastavit natáčení reality show Love Island. Z bezpečnostních důvodů o soutěžící i štáb se čeká až se situace uklidní a bude se moci pokračovat. Tvůrci dbají pokynů a doporučení španělských úřadů. Například zítra jsou zavřeny na ostrově školy atd…," oznámila televize.

"Počet epizod Love Islandu se nebude měnit, jen teď budeme mít zpoždění ve vysílání plánovaných dílů z důvodu bezpečnosti o soutěžící a štáb a výpadku elektřiny ve vile způsobeného silnými bouřkami," dodali lidé z produkce. Na svém Instagramu celou katastrofu také zhodnotila moderátorka pořadu Zorka Hejdová.

Speciální epizoda

"Blíží se sem tropická bouře Hermine, takže čekáme, co z toho bude. Naši soutěžící jsou evakuovaní z vily, takže natáčení je dočasně pozastaveno a uvidíme, co se bude dít. Je tady slejvák, valí se tu proudy vody a čekáme, co to ještě dalšího přinese. Musím říct, že to tu nikdo nečekal, tak nám držte palce," ozvala se Zorka Hejdová fanouškům na sociální síti.

Po pár hodinách se ale počasí uklidnilo a účastníci Love Islandu se mohli vrátit do vily.

"Počasí se umoudřilo. A tak se i natáčení Love Islandu postupně vrací do zaběhnutých kolejí. Diváci se mohou těšit na speciální díl, který mapuje život ostrovanů během tropické bouře," stojí na stránkách Love Islandu.

Obyvatelé Love Islandu museli na pár hodin opustit vilu