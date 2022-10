Voda v ulicích i vytopené pokoje štábu: Bouře na Love Islandu způsobila spoušť

Zdroj: TV Nova

Obyvatele Love Islandu vyhnala z luxusní vily tropická bouře Hermína a nyní soutěžící i štáb čekají, až budou moci obnovit natáčení. Nečekané počasí změnilo program nejen účastníkům show, ale také moderátorce Zorce Hejdové, která se pokusila vycestovat do Paříže, to se jí ale nepodařilo, jelikož kvůli nepříznivým podmínkám větru byly zrušené lety.

Tvůrci reality show Love Island se uplynulé dny potýkali na Kanárských ostrovech s bouří Hermína, která zasáhla i luxusní vilu, kde se pořad natáčí.

Účastníci seznamovací relace se museli zabalit a opustit své dočasné ubytování, což ovlivnilo i celé natáčení. Režiséři se nakonec rozhodli z evakuace natočit krátký speciál, jelikož jsou díly předtočené pouze o 48 hodin a proto nyní nemají co vysílat.

Na místě se nachází s manželem a synkem i moderátorka Zorka Hejdová. Té nečekaná bouře zhatila plány na výlet do Paříže. "Uznávám, bylo to trochu naivní. Ale naděje umírá poslední," postěžovala si Zorka fanouškům na Instagramu z letiště, kam se vydala zbytečně. "Můj let zpožděn o 4 hodiny, tedy nemá smysl odletět. Člověk prostě nemůže mít vše," dodala Hejdová.

Natáčet se bude

"Já mám pocit, že Hermína už to stočila jiným směrem a že tady bude snad jenom líp, já jsem veliký optimista. Zítra doufám už bude slunce, dneska už to tu trochu prosvítalo," přinesla Zorka Hejdová z Kanárských ostrovů dobré zprávy.

"Pro ty, kdo to nepostřehl, kolem Kanárských ostrovů se prohnala tropická bouře Hermína, která se nakonec nepřiblížila tak, jak jsme se obávali, prakticky vzato tady tři dny brutálně lilo a ten ostrov na to není stavěný, takže tady tekly proudy vody, jelikož je hodně skalnatý a je sopečného původu. Ty skály tu vodu nevsakují a valily se tu proudy vody, což je asi největší komplikace. Jinak se ale nic horšího nedělo," popsala Zorka dění posledních dní.

"Je zajímavý zjišťovat, jak to tu funguje z hlediska vody. Když jsme dneška šli z obchodu, tak na nás volali, ať nikam nechodíme, že prší, ať si koupíme alespoň deštníky. Je vidět, že tady neprší a nejsou na to zvyklí. Po celým domě máme drážky kolem oken, kterými teče vody dovnitř. Lidé ze štábu měli dokonce zatopené pokoje," doplnil Míra Hejda svou manželku. Dvojice také prozradila, že už jsou soutěžící na cestě zpět do vily. "Nemělo by se to prodlužovat, bude pouze malý skluz pár dní a naváže se tam, kde to skončilo," vysvětlila moderátorka.

Počasí na Kanárských ostrovech se pomalu zlepšuje