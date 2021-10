Namyšlená zoubková víla s ušima jak Dumbo, diváci Love Islandu kritizují Naomi

Zdroj: Instagram

Do Love Islandu přiletěli další dva soutěžící. Modelka japonského původu, Naomi, zatím u diváků příliš neboduje. Mezi ostatními dívkami podle fanoušků pořadu působí, jako by si spletla reality show.

Diváci reality show Love Island nestihli ani oslavit odchod nejméně oblíbené soutěžící Tess a už ji nahradila nová adeptka na tento titul. Naomi dorazila společně s Patrikem jako bombshells a mají za úkol opět zamíchat kartami ve vile.

Japonská modelka Naomi sice mezi ostatní soutěžící zapadla skvěle, o něco hůře si ovšem vede u televizních diváků, kterým na první pohled vůbec nesedla.

Nejnovější účastnice zatím sklízí převážně kritiku, lidé na ni doslova nenechají nit suchou.

Novou bombshell si diváci zatím neoblíbili

Uši, zuby, namyšlenost, divákům nová soutěžící překáží

"Namyšlená zoubková víla s ušima jak Dumbo," neberou si fanoušci Love Islandu s Naomi žádné servítky. Divákům vadí nejen její chování, často se také naváží do jejího vzhledu.

Naomi se totiž živí jako modelka a moderátorka a proto se lidé v komentářích dotazují, proč něco neudělá se svým chrupem. "Zuby a uši děs a ještě ta namyšlenost, jak kdyby byla topmodelka," shodují se diskutující.

"Na ty zuby nic neříkám. Ale ten její hlas mě irituje. No a ty plachťáky taky děs. Divná fakt hodně," naváží se další paní do Naomi a podobných hodnocení na její osobu se hromadí celá řada. Stejně je na tom u fanoušků Love Islandu také Aicha.

Naomi to pořádně schytala

Aicha z kola ven, je to hysterka

Dalším adeptem na vypadnutí u diváků je jednoznačně Aicha. Ta si vytvořila tábor haterů nejen kvůli své hysterické povaze, ale také používáním anglických slov, které libovolně vkládá mezi směs dalších jazyků.

"Já už to nemůžu ani slyšet, nikdy bych nevěřila, že mi nějaké slovo bude trhat uši. A díky tomu jsem začala vnímat to její používaní "československoanglických" slov a tím mě totálně ubíjí. Ať to prosím nedělá," opakují se lidé v komentářích.

"Nemůžu si pomoci, ale jakmile mi přijde SMS, tak mi v hlavě zní ZPRÁVA GUYS! Aicha mě tím už pěkně se*e ještě to řekne 2x za sebou." žertují fanoušci soutěže na adresu opálené krásky. Zda se jejich zbožné přání vyplní a Aicha z vily odejde, se dozvíme již na dalším párování.

Aicha má vlastní slovník, fanoušci ho ale příliš "nefeelují"